Мобилизация Богдана Буткевича: в ГУР отрицают увольнение журналиста "задним числом"

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отрицают, что журналист Богдан Буткевич работал в ведомстве. Перед этим жена журналиста Марина Данилюк-Ермолаева утверждала, что ее мужа "задним числом" уволили из ГУР и мобилизовали несмотря на проблемы со здоровьем из-за критики в адрес народного депутата Марьяны Безуглой.

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Неназванные представители ГУР сообщили в комментарии hromadske, что журналист никогда у них не работал. В разведке утверждают, что Буткевич "не был и не является" их сотрудником.

Сам Богдан Буткевич на момент публикации новости лично не комментировал ситуацию.

Богдана Буткевича отправили на БЗВП: объяснение ВСУ

Представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, полковник Виталий Саранцев в комментарии "Украинской правде" рассказал, что Богдан Буткевич имел бронирование от мобилизации до апреля 2025 года, впрочем в связи с изменениями в законодательстве оно было снято. С предварительным заключением военно-врачебной комиссии "ограниченно годен" он самостоятельно пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, однако повторная ВВК признала его пригодным для службы в воинских частях обеспечения.

По словам Саранцева, Буткевич был направлен в сборный пункт, а после этого — в учебный центр для прохождения базовой общей военной подготовки для ограниченно годных.

Жена Богдана Буткевича Марина Данилюк-Ермолаева сообщила о якобы увольнении ее мужа из ГУР Фото: Facebook

Богдана Буткевича мобилизовали: что известно

Жена журналиста Богдана Буткевича, Марина Данилюк-Ермолаева, вечером 10 июля сообщила, что ее мужа отвезли на пункт сбора в Киеве, когда он пришел уточнить данные в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По словам Марины Данилюк-Ермолаевой, якобы после критики в сторону народного депутата Марьяны Безуглой журналиста "задним числом" уволили из ГУР, для которой он "внештатно выполнял проекты" на территории РФ в последние годы. Жена Буткевича также утверждает, что из-за болезни глаз ее муж является ограниченно годным по заключению военно-врачебной комиссии.

Напомним, 8 июля представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев говорил, что несмотря на удары РФ по ТЦК мобилизация в Украине будет продолжаться.