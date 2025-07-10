"Удалил пост о Безуглой по просьбе ГУР": что известно о мобилизации журналиста Буткевича

Журналиста и телеведущего Богдана Буткевича после повторной военно-врачебной комиссии направили на пункт сбора. Его жена Марина Данилюк-Ермолаева утверждает, что мужа "задним числом" уволили из Главного управления разведки и мобилизовали после критики в адрес народного депутата Марьяны Безуглой. В ГУР отрицают, что Буткевич когда-то работал в ведомстве.

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Новость о направлении журналиста на пункт сбора вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе. Фокус рассказывает, что известно о ситуации с мобилизацией Богдана Буткевича.

Мобилизация Богдана Буткевича: версия жены журналиста

Жена Богдана Буткевича, журналистка Марина Данилюк-Ермолаева вечером 9 июля сообщила, что ее мужа якобы уволили из ГУР "задним числом" и вернули ему статус военнообязанного за критику в сторону народного депутата Украины Марьяны Безуглой. По словам журналистки, ее муж пришел в ТЦК и СП для обновления данных, но его, несмотря на болезни глаз, отправили на пункт сбора.

Жена Богдана Буткевича утверждает, что ее мужа "задним числом" уволили из ГУР Фото: скриншот

Реакция Безуглой на мобилизацию Буткевича

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая в ответ на сообщение Марины Данилюк-Ермолаевой заявила, что политическая партия "Европейская солидарность" обвиняет ее в "бусификации какого-то ограниченно пригодного Богдана Буткевича". Чуть позже она добавила, что если бы за критику в ее сторону "хватали в ТЦК, то пару бригад уже бы собрала".

Безуглая заявила, что в "бусификации" Буткевича ее обвиняет партия "ЕС" Фото: скриншот

Увольнение Богдана Буткевича опровергли в ГУР

Несмотря на утверждения Марины Данилюк-Ермолаевой о том, что ее муж в последние годы "внештатно выполнял проекты" на территории РФ для украинской разведки, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили журналистам hromadske, что журналист Богдан Буткевич никогда не был и не является их сотрудником.

Марина Данилюк-Ярмолаева сказала в комментарии "Детектору медиа", что ситуацию с документами о сотрудничестве с разведкой более подробно по возможности прояснит сам Богдан Буткевич. Также, по ее словам, ее муж удалил сообщение о Марьяне Безуглой по просьбе ГУР.

Информация от ВСУ о мобилизации Буткевича о мобилизации

Представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, полковник Виталий Саранцев рассказал "Украинской правде", что бронирование от мобилизации Богдан Буткевич имел до апреля 2025 года, затем после принятия нового закона статус "ограниченно годный" был с него снят. Журналист пришел на повторную военно-врачебную комиссию и получил статус годного для службы в воинских частях обеспечения. После этого его направили в сборный пункт, а оттуда — в учебный центр для прохождения базовой общей военной подготовки.

Реакция общества на мобилизацию Буткевича

Политики и активисты неоднозначно отреагировали на мобилизацию Буткевича. Народные депутаты от партии "Европейская солидарность" София Федина, Алексей Гончаренко и Владимир Арьев осудили решение о мобилизации журналиста.

София Федина осудила мобилизацию журналиста Богдана Буткевича в качестве журналиста Фото: Скриншот Алексей Гончаренко после мобилизации Богдана Буткевича настаивает на расформировании ТЦК Фото: Скриншот

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Виктор Трегубов в свою очередь отметил, что непонятно, как Богдан Буткевич работал с ГУР, ведь с официальной должности его уволить за один день не могли, а неофициальная работа бронирования не дает.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов указал на непонятные моменты в сообщениях о мобилизации Богдана Буткевича Фото: скриншот

Блогер и военный с псевдонимом "Синицын" в своем аккаунте "Майор" в сети Х отметил, что внештатная работа на ГУР не дает права на отсрочку от мобилизации.

Военный с псевдонимом "Синицын" прокомментировал мобилизацию Буткевича Фото: скриншот

Журналист и военный Евгений Спирин назвал своего коллегу Богдана Буткевича "внештатной бусинкой", которая "работает на ютуб-фронт" и не желает идти в реальное войско.

Журналист и военный Спирин назвал Буткевича "внештатной бусинкой" Фото: Скриншот

Напомним, 9 июля Фокус писал, что Федерация работодателей Украины требует устранить "лазейку" для ТЦК в законодательстве, которая позволяет мобилизацию в момент бронирования. Работодатели требуют установить мораторий на мобилизацию во время рассмотрения заявки на бронирование.

Народный депутат Александр Федиенко 8 июля рассказывал, что из-за усиления атак России украинские ТЦК станут мобильными и децентрализованными.