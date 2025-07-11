Хотел в армию, но без внимания "гиен": Буткевич прокомментировал свою мобилизацию

Журналист Богдан Буткевич подтвердил, что был мобилизован. А также в очередной раз заявил, что сотрудничал с ГУР, что в Главном управлении разведки опровергают.

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Журналист Богдан Буткевич рассказал, что вскоре начнет курс базовой военной подготовки в одном из учебных центров. Его жена ранее сообщала, что ее мужа мобилизовали после критики в адрес народного депутата Марьяны Безуглой. Сообщение Буткевич опубликовал на своей странице в Facebook.

"Видит Бог — я хотел попасть в армию без привлечения внимания санитаров и гиен. Но что же — произошло как произошло", — написал журналист и опубликовал фото военного билета.

Пост Богдана Буткевича Фото: Скриншот

Буткевич настаивает, что до своей мобилизации сотрудничал с "определенными структурами" Сил обороны. По его словам, есть "документы с печатями", подтверждающие хорошие результаты его работы.

В то же время журналист подчеркнул, что из уважения к безопасности людей, с которыми он работал, и для сохранения конфиденциальности задач, которые выполнял, он не будет комментировать этот период своей жизни.

"Кто знает — тот знает. Кто не знает — тот врет и льет грязь. Я запомнил как поддержку друзей, так и злобные нападки врагов. Никому ничего не забуду и все со временем получат полную информацию о событиях, кто за ними стоял, что делал и как действовал. Но это все — уже после войны", — написал журналист.

Он рассказал, что сейчас он готовится начать базовую военную подготовку в одном из учебных центров. Где будет дальше служить, журналист не разглашает, потому что, как объяснил, это может измениться.

Военный билет Богдана Буткевича Фото: Скриншот

"Но раз уж моя скромная персона вызвала такие страсти, то обязательно сообщу о своем месте несения службы — если будет разрешение руководства, само собой", — пояснил журналист.

Ранее жена Буткевича, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, рассказала, что после критики народного депутата Марьяны Безуглой ее мужа уволили из Главного управления разведки Минобороны. Она также заявляла, что Буткевичу, несмотря на ограничения, вернули статус военнообязанного.

В то же время в ГУР сообщили, что журналист у них не работал.

"Богдан Буткевич не был и не является сотрудником Главного управления разведки", — сказали в ГУР.

В Киевском городском ТЦК и СП рассказали, что Буткевич состоял на воинском учете, имел бронирование до этого и не был в розыске. Журналиста признали годным к службе в частях обеспечения.

Напомним, Фокус писал о мобилизации Богдана Буткевича и обо всем, что известно об этом деле.

А 9 июля мы сообщали, что Федерация работодателей Украины требует устранить "лазейку" для ТЦК в законодательстве, которая позволяет мобилизацию в момент бронирования. Работодатели требуют установить мораторий на мобилизацию во время рассмотрения заявки на бронирование.