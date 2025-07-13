Відомий співак розповів, чим займається в ЗСУ після "жорсткої" мобілізації (фото)

Український співак Нікіта Ломакін, якого примусово мобілізували кілька тижнів тому, розповів, як справляється з різкою зміною способу життя. Артист навіть почав медитувати.

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Як написав Ломакін у своєму Instagram, спочатку співак часто відчував втому, проте з часом ці зміни приносять йому несподіваний спектр емоцій.

"Одного разу, коли ми вкотре займалися монотонною справою — копали окопи — я відчув стан медитації, якого давно не відчував. І зрозумів, що в мені народилося щось нове — або я став трохи іншим. Це було усвідомлення нової навички — терпіння, якості, якої мені завжди не вистачало", — розповів прихильникам музикант.

Нікіта Ломакін Фото: nikitalomakinofficial/Instagram

За словами артиста, він з дитинства боявся зброї, а тепер відсутність автомата на плечі для нього — це як вийти з дому, забувши мобільний телефон.

Нікіта Ломакін Фото: nikitalomakinofficial/Instagram Нікіта Ломакін Фото: nikitalomakinofficial/Instagram

"Наступного дня після того, як ми копали окопи, я чистив свій автомат і знову відчув, що це — медитація. Руки рухаються самі по собі, думки заспокоюються, стають тихішими, і приємно від усвідомлення, що завтра, під час чергового тренування, мій автомат Калашникова працюватиме як треба", — зізнався Нікіта.

Нікіта Ломакін Фото: nikitalomakinofficial/Instagram

Ломакін поки що не може назвати себе солдатом, але вже навчився багато чого, і це робить його більш впевненим у собі. Зокрема, артист подякував за увагу до пісні "Брама", яку він нещодавно написав разом з побратимами.

Нікіту Ломакіна мобілізували

Після тривалої відсутності співак з'явився в соцмережах на початку червня 2025 року, повідомивши, що його мобілізували. Артист зізнався, що був "розчарований у людяності" і пережив психологічний стрес.

"Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності й світі після почутого й побаченого", — розповів він тоді.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Нікіта Ломакін, якого нещодавно мобілізували, написав пісню "Брама" разом з побратимами.

Ломакін розповів про складний період, який йому довелося пережити після мобілізації. У результаті цього музикант навіть опинився у шпиталі.

Крім того, український актор Олексій Воротніков повідомив, що мобілізувався до Сил оборони.