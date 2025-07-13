Известный певец рассказал, чем занимается в ВСУ после "жесткой" мобилизации (фото)

Украинский певец Никита Ломакин, которого принудительно мобилизовали несколько недель назад, рассказал, как справляется с резким изменением образа жизни. Артист даже начал медитировать.

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Как написал Ломакин в своем Instagram, сначала певец часто чувствовал усталость, однако со временем эти изменения приносят ему неожиданный спектр эмоций.

"Однажды, когда мы в очередной раз занимались монотонным делом — копали окопы — я почувствовал состояние медитации, которого давно не испытывал. И понял, что во мне родилось что-то новое — или я стал немного другим. Это было осознание нового навыка — терпения, качества, которого мне всегда не хватало", — рассказал поклонникам музыкант.

Никита Ломакин Фото: nikitalomakinofficial/Instagram

По словам артиста, он с детства боялся оружия, а теперь отсутствие автомата на плече для него — это как выйти из дома, забыв мобильный телефон.

Никита Ломакин Фото: nikitalomakinofficial/Instagram Никита Ломакин Фото: nikitalomakinofficial/Instagram

"На следующий день после того, как мы копали окопы, я чистил свой автомат и снова почувствовал, что это — медитация. Руки двигаются сами по себе, мысли успокаиваются, становятся тише, и приятно от осознания, что завтра, во время очередной тренировки, мой автомат Калашникова будет работать как надо", — признался Никита.

Никита Ломакин Фото: nikitalomakinofficial/Instagram

Ломакин пока не может назвать себя солдатом, но уже научился многому, и это делает его более уверенным в себе. В частности, артист поблагодарил за внимание к песне "Брама", которую он недавно написал вместе с побратимами.

Никиту Ломакина мобилизовали

После длительного отсутствия певец появился в соцсетях в начале июня 2025 года, сообщив, что его мобилизовали. Артист признался, что был "разочарован в человечности" и пережил психологический стресс.

"Меня мобилизовали достаточно жестко, как и многих мужчин нашей страны. С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности все рассказать, был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного", — рассказал он тогда.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Никита Ломакин, которого недавно мобилизовали, написал песню "Брама" вместе с побратимами.

Ломакин рассказал о сложном периоде, который ему пришлось пережить после мобилизации. В результате этого музыкант даже оказался в госпитале.

Кроме того, украинский актер Алексей Воротников сообщил, что мобилизовался в Силы обороны.