Мобілізований співак Крупін заявив про бажання ловити "ухилянтів" разом з ТЦК: йому нагадали про виступи в РФ

Український співак Міша Крупін, який добровільно мобілізувався минулого року, публічно написав, що негативно ставиться до чоловіків, які уникають армії, тому "з радістю" став би працівником ТЦК.

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Про це фронтмен гурту "Корупція" зазначив на своїй сторінці у Threads. А після публікації почалася активна дискусія між користувачами мережі та автором допису.

"Мда, читаю пости сикунів ухилянтів і розумію, що з радістю працював би в ТЦК", — написав музикант.

Після "активності" під дописом Крупін додав: "Скільки ухилесів набіжало каєф".

Міша Крупін посварився з підписниками Фото: Threads

Деякі користувачі мережі дорікнули співаку через те, що до початку великої війни той виступав у РФ.

"Хтось йде на фронт, щоб захищати. А хтось — щоб замазати свою ганьбу. Добре, якщо ти обрав перше. Шкода, що виглядає це, як друге", — написала одна з підписниць Крупіна.

Артист доволі різко реагував на критику українців. Зокрема, один чоловік написав: "А до лютого 2025 року пан Михайло чим займався?", на що Крупін відповів: "Тим, чим і зараз. Не ухилявся, не п**дів, допомагав війську".

Через кілька годин після публікації першого допису та активного обговорення артист написав: "Ухилянти образилися на мене і почали погрожувати. Мені дуже страшно, тому що вони дуже сміливі".

Міша Крупін мобілізувався

Про мобілізацію артиста стало відомо влітку 2024 року. Директорка Крупіна тоді підтвердила плани музиканта долучитися до лав ЗСУ.

"На даний момент, вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", — розповіла вона.

Лише в лютому 2025 року Крупін повідомив, що проходить БЗВП.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Крупін заявив про ймовірне припинення музичної карʼєри після виступу в Одесі в нетверезому стані 18 жовтня 2023 року.