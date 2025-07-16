Мобилизованный певец Крупин заявил о желании ловить "уклонистов" вместе с ТЦК: ему напомнили о выступлениях в РФ
Украинский певец Миша Крупин, который добровольно мобилизовался в прошлом году, публично написал, что негативно относится к мужчинам, которые избегают армии, поэтому "с радостью" стал бы работником ТЦК.
Об этом фронтмен группы "Коррупция" отметил на своей странице в Threads. А после публикации началась активная дискуссия между пользователями сети и автором поста.
"Мда, читаю посты сикунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК", — написал музыкант.
После "активности" под постом Крупин добавил: "Сколько ухилесов набежало каеф".
Некоторые пользователи сети упрекнули певца за то, что до начала большой войны тот выступал в РФ.
"Кто-то идет на фронт, чтобы защищать. А кто-то — чтобы замазать свой позор. Хорошо, если ты выбрал первое. Жаль, что выглядит это, как второе", — написала одна из подписчиц Крупина.
Артист довольно резко реагировал на критику украинцев. В частности, один человек написал: "А до февраля 2025 года господин Михаил чем занимался?", на что Крупин ответил: "Тем, чем и сейчас. Не уклонялся, не п**дел, помогал армии".
Через несколько часов после публикации первого поста и активного обсуждения артист написал: "Уклонисты обиделись на меня и начали угрожать. Мне очень страшно, потому что они очень смелые".
Миша Крупин мобилизовался
О мобилизации артиста стало известно летом 2024 года. Директор Крупина тогда подтвердила планы музыканта вступить в ряды ВСУ.
"На данный момент, уже четыре дня как Миша ушел добровольцем. Сегодня у него была ВВК, назначили дополнительное обследование", — рассказала она.
Лишь в феврале 2025 года Крупин сообщил, что проходит БОВП.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Миша Крупин говорил, что "воевать должны все".
- Сын фронтмена группы "Коррупция" служит в израильской армии.
Кроме того, Крупин заявил о вероятном прекращении музыкальной карьеры после выступления в Одессе в нетрезвом состоянии 18 октября 2023 года.