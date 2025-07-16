Мобилизованный певец Крупин заявил о желании ловить "уклонистов" вместе с ТЦК: ему напомнили о выступлениях в РФ

Украинский певец Миша Крупин, который добровольно мобилизовался в прошлом году, публично написал, что негативно относится к мужчинам, которые избегают армии, поэтому "с радостью" стал бы работником ТЦК.

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Об этом фронтмен группы "Коррупция" отметил на своей странице в Threads. А после публикации началась активная дискуссия между пользователями сети и автором поста.

"Мда, читаю посты сикунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК", — написал музыкант.

После "активности" под постом Крупин добавил: "Сколько ухилесов набежало каеф".

Миша Крупин поссорился с подписчиками Фото: Threads

Некоторые пользователи сети упрекнули певца за то, что до начала большой войны тот выступал в РФ.

"Кто-то идет на фронт, чтобы защищать. А кто-то — чтобы замазать свой позор. Хорошо, если ты выбрал первое. Жаль, что выглядит это, как второе", — написала одна из подписчиц Крупина.

Артист довольно резко реагировал на критику украинцев. В частности, один человек написал: "А до февраля 2025 года господин Михаил чем занимался?", на что Крупин ответил: "Тем, чем и сейчас. Не уклонялся, не п**дел, помогал армии".

Через несколько часов после публикации первого поста и активного обсуждения артист написал: "Уклонисты обиделись на меня и начали угрожать. Мне очень страшно, потому что они очень смелые".

Миша Крупин мобилизовался

О мобилизации артиста стало известно летом 2024 года. Директор Крупина тогда подтвердила планы музыканта вступить в ряды ВСУ.

"На данный момент, уже четыре дня как Миша ушел добровольцем. Сегодня у него была ВВК, назначили дополнительное обследование", — рассказала она.

Лишь в феврале 2025 года Крупин сообщил, что проходит БОВП.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Крупин заявил о вероятном прекращении музыкальной карьеры после выступления в Одессе в нетрезвом состоянии 18 октября 2023 года.