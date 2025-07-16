"Это просто похищение": парня блогерши Софии Комендант мобилизовали в центре Киева (фото)

Блогершу Софию Комендант и ее парня Дениса посреди столицы остановили трое мужчин в полицейской форме с требованием показать содержимое сумок и телефонов, после чего мужчину мобилизовали. Инфлюенсерка говорит, что "это просто похищение".

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Об этом София Комендант рассказала на своей странице в Instagram. Инцидент произошел 15 июля в центре Киева.

Парня блогерши Дениса силой запихнули в машину, забрали телефон и отвезли в Святошинский ТЦК вместо Печерского. Сейчас мужчина находится в распределительном центре.

"После нескольких минут словесного давления, Денис инстинктивно пытается убежать. Его ловят, жестко задерживают и начинают физически тащить. Меня — отталкивают, угрожают, замахиваются. Люди вокруг пытались вмешаться, но им ответили, что нас якобы задержали по подозрению в распространении наркотиков", — рассказала блогерша подписчикам, показав кадры задержания.

Впоследствии приехали полицейские. Дениса посадили в машину и отвезли в Святошинский ТЦК.

Блогерша София Комендант пожаловалась на мобилизацию ее парня Фото: Instagram

"Без объяснений, без официальных процедур, без всякой повестки. Это просто похищение. Там началось самое страшное. Ему угрожали и заставляли подписать документы, пройти ВВК. Без присутствия адвоката и повестки. По инструкции юриста, Денис отказался проходить ВВК из-за недостатка документов... Документ о прохождении ВВК ему просто принесли "подписанным" без его участия", — написала Комендант.

Блогерша добавила, что ей пишут много людей с поддержкой.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

В частности, в комментариях под видео пользователи сети просили показать скриншот из приложения "Резерв+", чтобы удостовериться, были ли у мужчины вовремя обновлены данные:

"Пакуют, если в розыске. Поэтому, пожалуйста, для полной картины стоит показать, обновлены ли военно-учетные документы парня".

"О это тот тип, который постил тикток о буднях уклониста".

"У тебя в профиле ни одного упоминания о войне или о каком-то сборе, а как встретили ТЦК так "люди, помогите".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певец Миша Крупин заявил, что негативно относится к мужчинам, которые избегают армии, поэтому "с радостью" стал бы работником ТЦК.

Никита Ломакин, которого принудительно мобилизовали несколько недель назад, рассказал, как справляется с резкой сменой образа жизни.

Кроме того, журналист Богдан Буткевич подтвердил, что был мобилизован.