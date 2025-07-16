"Это просто похищение": парня блогерши Софии Комендант мобилизовали в центре Киева (фото)
Блогершу Софию Комендант и ее парня Дениса посреди столицы остановили трое мужчин в полицейской форме с требованием показать содержимое сумок и телефонов, после чего мужчину мобилизовали. Инфлюенсерка говорит, что "это просто похищение".
Об этом София Комендант рассказала на своей странице в Instagram. Инцидент произошел 15 июля в центре Киева.
Парня блогерши Дениса силой запихнули в машину, забрали телефон и отвезли в Святошинский ТЦК вместо Печерского. Сейчас мужчина находится в распределительном центре.
"После нескольких минут словесного давления, Денис инстинктивно пытается убежать. Его ловят, жестко задерживают и начинают физически тащить. Меня — отталкивают, угрожают, замахиваются. Люди вокруг пытались вмешаться, но им ответили, что нас якобы задержали по подозрению в распространении наркотиков", — рассказала блогерша подписчикам, показав кадры задержания.
Впоследствии приехали полицейские. Дениса посадили в машину и отвезли в Святошинский ТЦК.
"Без объяснений, без официальных процедур, без всякой повестки. Это просто похищение. Там началось самое страшное. Ему угрожали и заставляли подписать документы, пройти ВВК. Без присутствия адвоката и повестки. По инструкции юриста, Денис отказался проходить ВВК из-за недостатка документов... Документ о прохождении ВВК ему просто принесли "подписанным" без его участия", — написала Комендант.
Блогерша добавила, что ей пишут много людей с поддержкой.
В частности, в комментариях под видео пользователи сети просили показать скриншот из приложения "Резерв+", чтобы удостовериться, были ли у мужчины вовремя обновлены данные:
- "Пакуют, если в розыске. Поэтому, пожалуйста, для полной картины стоит показать, обновлены ли военно-учетные документы парня".
- "О это тот тип, который постил тикток о буднях уклониста".
- "У тебя в профиле ни одного упоминания о войне или о каком-то сборе, а как встретили ТЦК так "люди, помогите".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Певец Миша Крупин заявил, что негативно относится к мужчинам, которые избегают армии, поэтому "с радостью" стал бы работником ТЦК.
- Никита Ломакин, которого принудительно мобилизовали несколько недель назад, рассказал, как справляется с резкой сменой образа жизни.
Кроме того, журналист Богдан Буткевич подтвердил, что был мобилизован.