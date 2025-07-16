У Миколаєві чоловіка побили під час мобілізації: працівники ТЦК під слідством (відео)

У Миколаєві під час мобілізаційних заходів військовозобов’язаного чоловіка, який перебував у розшуку, ймовірно, побили співробітники ТЦК. Справою займається ДБР.

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Як повідомили в Державному бюро розслідувань, інцидент стався 14 липня 2025 року в Корабельному районі Миколаєва. За попередньою інформацією, під час затримання чоловіка призовного віку, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку, працівники місцевого територіального центру комплектування могли перевищити свої повноваження і застосувати силу.

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ДБР вже відкрило кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень військовослужбовою особою, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальне покарання за цією статтею – до 12 років позбавлення волі.

"Працівники ДБР встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов’язаного", – заявили в Бюро.

За інформацією відомства, саме під час мобілізаційних заходів могла мати місце ситуація, коли представники ТЦК побили затриманого, перевищивши службові повноваження. На цьому етапі слідства уточнюється, чи справді дії військових були незаконними, і який саме ступінь шкоди було завдано чоловіку.

Як повідомляв Фокус, 14 липня військові та поліція жорстко затримали чоловіка у Чернігові. З цього приводу з'явилась реакція ТЦК.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно пригрозив санкціями ЄС проти українських посадовців через смерть закарпатця, якого нібито побили в ТЦК.