В Николаеве мужчину избили во время мобилизации: работники ТЦК под следствием (видео)

В Николаеве во время мобилизационных мероприятий военнообязанного мужчину, который находился в розыске, вероятно, избили сотрудники ТЦК. Делом занимается ГБР.

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Как сообщили в Государственном бюро расследований, инцидент произошел 14 июля 2025 года в Корабельном районе Николаева. По предварительной информации, во время задержания мужчины призывного возраста, который, по данным правоохранителей, находился в розыске, работники местного территориального центра комплектования могли превысить свои полномочия и применить силу.

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ГБР уже открыло уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении власти или служебных полномочий военнослужащим лицом, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

"Работники ГБР устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному", — заявили в Бюро.

По информации ведомства, именно во время мобилизационных мероприятий могла иметь место ситуация, когда представители ТЦК избили задержанного, превысив служебные полномочия. На данном этапе следствия уточняется, действительно ли действия военных были незаконными, и какая именно степень вреда была нанесена мужчине.

Как сообщал Фокус, 14 июля военные и полиция жестко задержали мужчину в Чернигове. По этому поводу появилась реакция ТЦК.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно пригрозил санкциями ЕС против украинских чиновников из-за смерти закарпатца, которого якобы избили в ТЦК.