Военные и полиция жестко задержали мужчину в Чернигове: появилась реакция ТЦК (видео)

На обнародованном в соцсети видео зафиксирован эпизод конфликта. Одного из гражданских, который стоял в наручниках и не оказывал сопротивления, жестко бросили на землю лицом вниз. В областном ТЦК утверждают, что этот момент вырван из контекста.

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14 июля в Чернигове во время проверки военно-учетных документов сотрудники ТЦК применили силу к двум мужчинам. По сообщениям местных СМИ, один мужчина стоял в наручниках и не оказывал сопротивления, однако его ударили. Второй мужчина снимал это на телефон, после чего его схватили за ноги и резко бросили лицом к земле.

"Женщины, которые снимали событие на видео начали возмущаться. Чем это закончилось — неизвестно", — пишут в публикации.

Скандал с ТЦК в Чернигове — что говорят в терцентре

В комментарии на официальной странице в Facebook Черниговский областной ТЦК и СП сообщает, что во время мероприятий оповещения, предусмотренных законом, военнослужащие в сопровождении Национальной полиции намеревались проверить военно-учетные документы двух мужчин.

Во время общения работники ТЦУ установили, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. На законное требование показать документы они начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку. Этот момент зафиксирован на боди-камерах военных.

Стоит отметить, что оба гражданина являются военнообязанными и находятся в розыске за уклонение от мобилизации в условиях военного положения. Из-за агрессивного поведения полиция составила на них административные протоколы.

В ТЦК подчеркнули, что действия военных были законными. Также они обратили внимание, что видео, которое распространяется в сети, вырвано из контекста и подано в искаженном виде.

"Искажение или манипулятивная трактовка норм действующего законодательства Украины, публичное искажение фактов, распространение заведомо искаженной информации или умышленная дискредитация должностных лиц — это не свобода слова, а информационный саботаж, который имеет признаки правонарушения", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Кривом Роге произошла стрельба с участием полицейских и сотрудников ТЦК. Местные жители слышали несколько выстрелов на северных окраинах города. По данным медиа, полицейские открыли огонь по мужчине, который пытался убежать от представителей ТЦК.

Также, 11 июля полиция Харьковской области задержала одного из прохожих, который напал на работников ТЦК в ходе конфликта.