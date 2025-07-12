В Харькове толпа "отбивала" мобилизованного мужчину: в ТЦК и полиции отреагировали (видео)

Конфликт между военными и гражданскими произошел вблизи вокзала. Мужчина, которого сопровождали в воинскую часть, начал сопротивляться, и на его защиту стали "агрессивно настроенные" украинцы.

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Полиции Харьковской области задержала одного из прохожих, который напал на работников ТЦК в ходе конфликта. Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел 11 июля, и на место срочно отправили следственно-оперативную группу.

Правоохранители выяснили, что сотрудники ТЦК сопровождали военного в часть. Однако когда его высаживали из служебного буса, военнослужащий начал сопротивляться, и это привлекло внимание прохожих. Один из "неравнодушных" — 44-летний мужчина — нанес телесные повреждения работнику военкомата.

Полиция возбудила дело о насилии в отношении должностного лица. Теперь прохожему, который "отбивал" военнослужащего, грозит до пяти лет заключения. Его задержали.

На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть толпу и темно-красный бус на парковке вблизи здания харьковского вокзала. Судя по комментариям очевидцев, в какой-то момент стычки были отломаны двери машины. Также в конце можно увидеть, как мужчина отходит от толпы и садится на асфальт, причина его состояния — неизвестна, как и роль в конфликте.

Что говорят в ТЦК

В Харьковском областном ТЦК заявили, что на видео попал конфликт "между агрессивно настроенными гражданами и военнослужащими". Предварительная проверка показала, что никаких противоправных действий сотрудники военкомата не совершали.

"Инцидент произошел исключительно из-за необоснованных и опрометчивых действий граждан, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих РТЦК и СП. Напоминаем, военнослужащие, осуществляющие перевозки военнослужащих для прохождения военной службы и оповещения военнообязанных — это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение — будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность", — отметила пресс-служба.

В ТЦК заверили, что командование и личный состав будут оказывать полное содействие правоохранителям, а украинцев призвать тщательно проверять информацию.

Напомним, президент Венгрии написал письмо семье умершего жителя Закарпатья Иосифа Шебештеня. Венгры считают, что этот человек был похищен ТЦК и избит несмотря на иностранное гражданство.

Однако в Сухопутных войсках ВСУ заявили, что Шебештень был гражданином Украины и был мобилизован на законных основаниях после ВВК. С 15 июня он должен был проходить подготовку в воинской части, но через три дня сбежал. 24 июня мужчина лично обратился в приемное отделение "скорой" с острой реакцией на стресс и был госпитализирован, а уже 6 июля умер от тромбоэмболии легочной артерии.