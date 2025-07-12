У Харкові натовп "відбивав" мобілізованого чоловіка: у ТЦК і поліції відреагували (відео)

Конфлікт між військовими та цивільними стався поблизу вокзалу. Чоловік, якого супроводжували у військову частину, почав чинити опір, і на його захист стали «агресивно налаштовані» українці.

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Поліції Харківської області затримала одного з перехожих, який напав на працівників ТЦК в ході конфлікту. Як пояснили у відомстві, інцидент стався 11 липня, і на місце терміново відправили слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці з’ясували, що співробітники ТЦК супроводжували військового до частини. Однак коли його висаджували зі службового буса, військовослужбовець почав чинити опір, і це привернуло увагу перехожих. Один з "небайдужих" — 44-річний чоловік — наніс тілесні ушкодження працівнику військкомату.

Поліція порушила справу про насильство щодо службової особи. Тепер перехожому, який "відбивав" військовослужбовця, загрожує до п'яти років ув’язнення. Його затримали.

На відео, опублікованому у соцмережах, можна побачити натовп і темно-червоний бус на паркуванні поблизу будівлі харківського вокзалу. Судячи з коментарів очевидців, в якийсь момент сутички були відламані двері машини. Також наприкінці можна побачити, як чоловік відходить від натовпу і сідає на асфальт, причина його стану — невідома, як і роль у конфлікті.

Що кажуть у ТЦК

У Харківському обласному ТЦК заявили, що на відео потрапив конфлікт "між агресивно налаштованими громадянами та військовослужбовцями". Попередня перевірка показала, що жодних протиправних дій співробітники військкомату не вчиняли.

"Інцидент стався виключно через необґрунтовані та необачні дії громадян, які, поставили під загрозу життя та здоров'я військовослужбовців РТЦК та СП. Нагадуємо, військовослужбовці, які здійснюють перевезення військовослужбовців для проходження військової служби та оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність", — зазначила пресслужба.

У ТЦК запевнили, що командування та особовий склад надаватимуть повне сприяння правоохоронцям, а українців закликати ретельно перевіряти інформацію.

Нагадаємо, президент Угорщини написав листа сім’ї померлого мешканця Закарпаття Йосипа Шебештеня. Угорці вважають, що цей чоловік був викрадений ТЦК та побитий попри іноземне громадянство.

Однак у Сухопутних військах ЗСУ заявили, що Шебештень був громадянином України й був мобілізований на законних підставах після ВЛК. З 15 червня він мав проходити підготовку у військовій частині, але за три дні втік. 24 червня чоловік особисто звернувся у приймальне відділення "швидкої" з гострою реакцією на стрес і був госпіталізований, а вже 6 липня помер від тромбоемболії легеневої артерії.