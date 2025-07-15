Військові та поліція жорстко затримали чоловіка у Чернігові: з'явилась реакція ТЦК (відео)

На оприлюдненому у соцмережі відео зафіксовано епізод конфлікту. Одного з цивільних, який стояв у наручниках та не чинив опору, жорстко кинули на землю обличчям униз. В обласному ТЦК стверджують, що цей момент вирвано з контексту.

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14 липня у Чернігові під час перевірки військово-облікових документів співробітники ТЦК застосували силу до двох чоловіків. За повідомленнями місцевих ЗМІ, один чоловік стояв у наручниках і не чинив опору, проте його вдарили. Другий чоловік знімав це на телефон, після чого його схопили за ноги та різко кинули обличчям до землі.

“Жінки, які знімали подію на відео почали обурюватися. Чим це закінчилося — невідомо”, - пишуть в публікації.

Скандал з ТЦК у Чернігові — що кажуть у терцентрі

У коментарі на офіційній сторінці у Facebook Чернігівський обласний ТЦК та СП повідомляє, що під час заходів оповіщення, передбачених законом, військовослужбовці у супроводі Національної поліції мали намір перевірити військово-облікові документи двох чоловіків.

Під час спілкування працівники ТЦУ встановили, що чоловіки були в стані алкогольного сп’яніння. На законну вимогу показати документи вони почали агресивно чинити опір і намагалися розпочати бійку. Цей момент зафіксований на боді-камерах військових.

Варто зазначити, що обидва громадяни є військовозобов’язаними та перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.Через агресивну поведінку поліція склала на них адміністративні протоколи.

У ТЦК наголосили, що дії військових були законними. Також вони звернули увагу, що відео, яке поширюється в мережі, вирване з контексту і подане в спотвореному вигляді.

“Викривлення чи маніпулятивне трактування норм чинного законодавства України, публічне перекручування фактів, поширення свідомо спотвореної інформації або умисна дискредитація посадових осіб — це не свобода слова, а інформаційний саботаж, який має ознаки правопорушення”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі сталася стрілянина за участі поліцейських та співробітників ТЦК. Місцеві жителі чули кілька пострілів на північних околицях міста. За даними медіа, поліціянти відкрили вогонь по чоловіку, який намагався втекти від представників ТЦК.

Також, 11 липня поліція Харківської області затримала одного з перехожих, який напав на працівників ТЦК в ході конфлікту.