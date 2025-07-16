В Киеве поймали мужчину, который снимал "будни уклониста": полиция отреагировала (видео)

Киевская блогер София Комендант показала кадры, как пыталась "отбивать" своего парня Дениса у правоохранителей. По ее словам, полицейские якобы проводили задержание по подозрению в распространении наркотиков, но повезли молодого человека в военкомат вместо отделения.

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Кадрами с места задержания Комендант поделилась вечером 15 июля. Фокус собрал все, что известно о конфликте.

Бойфренда блогера силой задержали и доставили в ТЦК

На видео с места событий видно, как полицейские заталкивают в служебную машину молодого человека. Девушка снимает все на телефон и толкает правоохранителей, пытаясь его "отбить". Она и парень кричат: "Отпустите", и зовут на помощь.

В ходе конфликта один из полицейских заявляет, что они приехали по вызову. Молодой парень, который активно упирается и не дает себя затянуть в машину, угрожает полицейскому, который держит его за руку, и ругается. Видео заканчивается тем, что один из правоохранителей кому-то звонит, сидя в машине.

Впоследствии Комендант опубликовала объяснение, что их с парнем остановили полицейские и, не представившись и не показав удостоверений, требовали показать содержимое сумок и телефонов. Впоследствии телефон Дениса забрали силой, он попытался убежать, и тогда его "жестко задержали".

"Меня — отталкивают, угрожают, замахиваются. Люди вокруг пытались вмешаться, но им ответили, что нас якобы задержали по подозрению в распространении наркотиков. Никаких доказательств этого предоставлено не было", — отметила блогер.

По ее словам, после вызова "подмоги" на место конфликта приехали еще трое мужчин, которые "распихали" людей от машины силой и угрожали. Наконец посадив Дениса в машину, его повезли не в участок, а в Святошинский ТЦК.

Комендант заявила, что там без законной повестки и присутствия адвоката ее бойфренду угрожали, заставляли "подписать документы" и пройти медосмотр. После его отказа связь с парнем исчезла, а позже он сообщил, что получил подписанный документ о прохождении ВВК "без его участия" и едет в распределительный центр.

"Сейчас Денис находится в распределительном центре. Завтра я буду передавать ему вещи. Телефон его ему до сих пор не отдали", — добавила блогер, заявив о "произволе, который может случиться с любым".

Реакция столичной полиции

В Главном управлении Нацполиции в Киеве 16 июля прокомментировали инцидент, не упоминая имен участников конфликта. Правоохранители подтвердили, что во время патрулирования центра города задержали 31-летнего мужчину. Однако выяснилось, что он был объявлен в розыск за нарушение мобилизации.

Переведя документы нарушителя, его доставили в Святошинский ТЦК для уточнения данных и направления на медкомиссию. Руководитель столичной полиции Дмитрий Шумейко инициировал служебное расследование, которое должно дать оценку действиям правоохранителей. Пока они отстранены от службы.

"Жестко задержанный" киевлянин называл себя уклонистом

Денис, который оказался в центре мобилизационного скандала, вел страницу в TikTok под ником di_nossa. В основном его контент был построен на демонстрации модных образов и совместных видео с девушкой-блогером. Однако также он публиковал видео о "буднях двух уклонистов" и о побеге от "ТЦКашников".

Напомним, в ГБР сообщили, что расследуют вероятное избиение мужчины во время задержания в Николаеве. Он был объявлен ТЦК в розыск, военных подозревают в превышении полномочий.

Ранее в соцсетях сообщали, что работники ТЦК применили силу к двум мужчинам в Чернигове. Одного из них ударили, хотя на видео видно, что он не оказывал сопротивления. В военкомате заявили, что мужчины были пьяными и агрессивными, пытались начать драку.