Київський блогер, якого насильно мобілізували, вилетів в Іспанію (фото)

Блогер Денис, мобілізацію якого знімала його дівчина Софія, покинув Україну. Наразі пара, ймовірно, перебуває в іспанській Валенсії.

Як чоловік зміг покинути будівлю ТЦК і перетнути кордон — незрозуміло. Тепер Денис у своєму Instagram ділиться кадрами з прогулянок європейським містом та знову "відкритий до співпраці з брендами".

"Памʼятаєте стиліста, який знімав "будні ухилянта" і плакався що його тцк скрутили? Йому ще подруга гроші на банку збирала. Так от не переймайтесь за нього, вже закордоном чілить", — написала користувачка Х.

У коментарях звернули увагу, що це Валенсія — регіон Іспанії.

А під постами самого Дениса зібралися як його прихильники, які привітали з виїздом, так і люди з критикою:

"Ого, любімку запаковали одразу в війська Валенсії, оце карʼєрний зріст".

"Хочеться сказати, що дуже шкода, що ви зробили такий вибір, але схоже, що все сталось так як має бути. Хтось бажає вам успіхів, а я побажаю більше свідомості".

"Ще й видаляєте коментарі. Шановні бренди, пропоную схавати г**на перед тим, як пропонувати цій парочці, яка виїхала за кордон після того як відкривала "банку для адвоката", співпрацю".

Блогер Денис покинув Україну Фото: Instagram

Хлопця Софії Комендант мобілізували

Блогерку Софію Комендант та її хлопця Дениса посеред столиці в липні зупинили троє чоловіків у поліцейській формі з вимогою показати вміст сумок та телефонів, після чого чоловіка мобілізували. Інфлюенсерка казала, що "це просто викрадення".

Дениса тоді силою запхали в машину, забрали телефон та відвезли до Святошинського ТЦК замість Печерського.

"Після кількох хвилин словесного тиску, Денис інстинктивно намагається втекти. Його ловлять, жорстко затримують і починають фізично тягти. Мене — відштовхують, погрожують, замахуються. Люди навколо намагалися втрутитись, але їм відповіли, що нас нібито затримали за підозрою в розповсюдженні наркотиків", — казала Софія.

Блогера Дениса насильно мобілізували Фото: колаж Фокус

