Київський блогер, якого насильно мобілізували, вилетів в Іспанію (фото)
Блогер Денис, мобілізацію якого знімала його дівчина Софія, покинув Україну. Наразі пара, ймовірно, перебуває в іспанській Валенсії.
Як чоловік зміг покинути будівлю ТЦК і перетнути кордон — незрозуміло. Тепер Денис у своєму Instagram ділиться кадрами з прогулянок європейським містом та знову "відкритий до співпраці з брендами".
"Памʼятаєте стиліста, який знімав "будні ухилянта" і плакався що його тцк скрутили? Йому ще подруга гроші на банку збирала. Так от не переймайтесь за нього, вже закордоном чілить", — написала користувачка Х.
У коментарях звернули увагу, що це Валенсія — регіон Іспанії.
А під постами самого Дениса зібралися як його прихильники, які привітали з виїздом, так і люди з критикою:
- "Ого, любімку запаковали одразу в війська Валенсії, оце карʼєрний зріст".
- "Хочеться сказати, що дуже шкода, що ви зробили такий вибір, але схоже, що все сталось так як має бути. Хтось бажає вам успіхів, а я побажаю більше свідомості".
- "Ще й видаляєте коментарі. Шановні бренди, пропоную схавати г**на перед тим, як пропонувати цій парочці, яка виїхала за кордон після того як відкривала "банку для адвоката", співпрацю".
Хлопця Софії Комендант мобілізували
Блогерку Софію Комендант та її хлопця Дениса посеред столиці в липні зупинили троє чоловіків у поліцейській формі з вимогою показати вміст сумок та телефонів, після чого чоловіка мобілізували. Інфлюенсерка казала, що "це просто викрадення".
Дениса тоді силою запхали в машину, забрали телефон та відвезли до Святошинського ТЦК замість Печерського.
"Після кількох хвилин словесного тиску, Денис інстинктивно намагається втекти. Його ловлять, жорстко затримують і починають фізично тягти. Мене — відштовхують, погрожують, замахуються. Люди навколо намагалися втрутитись, але їм відповіли, що нас нібито затримали за підозрою в розповсюдженні наркотиків", — казала Софія.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Блогер раніше публікував відео про "будні двох ухилянтів" і про втечу від "ТЦКашників".
- Український співак Олександр Кварта долучився до лав Збройних Сил України.
Крім того, київський музикант Андрій Бармалій також мобілізувався до ЗСУ.