Киевский блогер, которого насильно мобилизовали, вылетел в Испанию (фото)

Блогер Денис, мобилизацию которого снимала его девушка София, покинул Украину. Сейчас пара, вероятно, находится в испанской Валенсии.

Как мужчина смог покинуть здание ТЦК и пересечь границу — непонятно. Теперь Денис в своем Instagram делится кадрами с прогулок по европейскому городу и снова "открыт к сотрудничеству с брендами".

"Помните стилиста, который снимал "будни уклониста" и плакался что его тцк скрутили? Ему еще подруга деньги на банку собирала. Так вот не переживайте за него, уже заграницей чилит", — написала пользовательница Х.

В комментариях обратили внимание, что это Валенсия — регион Испании.

А под постами самого Дениса собрались как его сторонники, которые поздравили с выездом, так и люди с критикой:

"Ого, дорогушу запаковали сразу в войска Валенсии, вот это карьерный рост".

"Хочется сказать, что очень жаль, что вы сделали такой выбор, но похоже, что все произошло так как должно быть. Кто-то желает вам успехов, а я пожелаю больше сознательности".

"Еще и удаляете комментарии. Уважаемые бренды, предлагаю схавать г**на перед тем, как предлагать этой парочке, которая выехала за границу после того как открывала "банку для адвоката", сотрудничество".

Блогер Денис покинул Украину Фото: Instagram

Парня Софии Комендант мобилизовали

Блогера Софию Комендант и ее парня Дениса посреди столицы в июле остановили трое мужчин в полицейской формес требованием показать содержимое сумок и телефонов, после чего мужчину мобилизовали. Инфлюенсерка говорила, что "это просто похищение".

Дениса тогда силой запихнули в машину, забрали телефон и отвезли в Святошинский ТЦК вместо Печерского.

"После нескольких минут словесного давления, Денис инстинктивно пытается убежать. Его ловят, жестко задерживают и начинают физически тащить. Меня — отталкивают, угрожают, замахиваются. Люди вокруг пытались вмешаться, но им ответили, что нас якобы задержали по подозрению в распространении наркотиков", — говорила София.

Блогера Дениса насильно мобилизовали Фото: коллаж Фокус

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогер ранее публиковал видео о "буднях двух уклонистов" и о побеге от "ТЦКашников".

Украинский певец Александр Кварта вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, киевский музыкант Андрей Бармалий также мобилизовался в ВСУ.