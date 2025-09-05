Принудительно мобилизованный блогер Денис передал украинцам "привет" из Испании (фото)

Эпатажный стилист, видео принудительной мобилизации которого не так давно облетело все соцсети, неожиданно оказался за границей. Мужчина теперь делится впечатлениями от прогулок по европейским улицам.

Related video

По неофициальной информации, он вместе с девушкой, блогершей Софией Комендант, сейчас находится в испанском городе Валенсия. Обстоятельства, при которых мужчине удалось покинуть помещение территориального центра комплектования и выехать из страны, — остаются невыясненными.

В своем Instagram Денис снова очень активен: публикует фотографии с разных локаций за границей. Блогер также объявил о готовности к новому коммерческому сотрудничеству с брендами.

Первое заявление

Недавно он впервые обратился к своим подписчикам с официальным заявлением.

"Привет, мои дорогие подписчики. Спасибо вам за понимание и поддержку. Спасибо каждому за то, что верил в меня и верит до сих пор. Я продолжаю создавать и творить. Не забывайте, что каждый сам творец своей жизни", — написал он.

Денис уже хвастается фотографиями за границей Фото: Instagram

Стоит напомнить, что ранее его девушка, София, снимала на видео процесс его задержания работниками ТЦК. Эта запись вызвала широкий резонанс в социальных сетях и стала предметом оживленных дискуссий среди пользователей.

Подписчики хвалят

Интересно, что под последними постами Дениса нет ни одного негативного комментария. Возможно, их удаляют. "Ах какая у тебя женщина", "Такие вы прекрасные", "Очень подходит!", "Это хорошо, что у вас все замечательно", "Улет, тебе очень идет!", "Рада за вас очень", "Малыш, сделай притворный прикол помогите, я отвечаю залетит", — пишут подписчики.

"Спасибо за идею", — ответил автор на последний комментарий.

В своем Instagram Денис снова очень активен Фото: Instagram

В июле блогершу Софию Комендант и ее парня Дениса остановили в центре Киева трое мужчин в форме полицейских. Они требовали показать содержимое сумок и телефонов, после чего Дениса силой посадили в авто, забрали телефон и доставили в Святошинский ТЦК. София назвала инцидент "настоящим похищением".

Дениса принудительно мобилизовали Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Денис ранее хвастался видео о "буднях двух уклонистов" и о побеге от "ТЦКашников".

Украинский певец Александр Кварта вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, ушел в армию киевский музыкант Андрей Бармалий.