На войне погиб Денис Пономаренко: он один из создателей "Х-фактора" и "Украина имеет талант"

Бывший оператор Starlight Media Денис Пономаренко с позывным "Бес" героически погиб на Харьковщине в воскресенье, 7 сентября. Он работал над популярными шоу на украинском телевидении.

Компания, где Пономаренко проработал более десяти лет, подтвердила трагическую новость в социальных сетях, выразив искренние соболезнования его родным и близким.

"Денис был настоящим профессионалом, преданным своему делу и людям. Мы потеряли коллегу, который умел видеть мир сквозь объектив так, как мало кто мог", — говорится в официальном заявлении.

С 2009 года Пономаренко работал над созданием десятков телевизионных проектов, среди них: "Украина имеет талант", "Х-фактор", "Танцуют все", "Битва экстрасенсов", "Детектор лжи", "Сердца трех", "КУБ", "Крот", "Феномен" и "Следствие ведут экстрасенсы".

Из оператора в командиры

С началом полномасштабного вторжения Денис решил оставить медийную карьеру и стать в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил командиром минометного расчета и получил две военные награды за мужество и профессионализм.

Коллеги и побратимы вспоминают его как отважного воина и верного товарища, который всегда был готов рисковать собственной жизнью ради других.

Семья воина

У Дениса остались жена — телевизионный редактор Инна Зыкова ("Супермама", "Любовь на выживание"), а также сын.

Компания Starlight Media сообщила, что дату и место прощания с героем объявят отдельно.

