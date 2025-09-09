На войне погиб Денис Пономаренко: он один из создателей "Х-фактора" и "Украина имеет талант"
Бывший оператор Starlight Media Денис Пономаренко с позывным "Бес" героически погиб на Харьковщине в воскресенье, 7 сентября. Он работал над популярными шоу на украинском телевидении.
Компания, где Пономаренко проработал более десяти лет, подтвердила трагическую новость в социальных сетях, выразив искренние соболезнования его родным и близким.
"Денис был настоящим профессионалом, преданным своему делу и людям. Мы потеряли коллегу, который умел видеть мир сквозь объектив так, как мало кто мог", — говорится в официальном заявлении.
С 2009 года Пономаренко работал над созданием десятков телевизионных проектов, среди них: "Украина имеет талант", "Х-фактор", "Танцуют все", "Битва экстрасенсов", "Детектор лжи", "Сердца трех", "КУБ", "Крот", "Феномен" и "Следствие ведут экстрасенсы".
Из оператора в командиры
С началом полномасштабного вторжения Денис решил оставить медийную карьеру и стать в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил командиром минометного расчета и получил две военные награды за мужество и профессионализм.
Коллеги и побратимы вспоминают его как отважного воина и верного товарища, который всегда был готов рисковать собственной жизнью ради других.
Семья воина
У Дениса остались жена — телевизионный редактор Инна Зыкова ("Супермама", "Любовь на выживание"), а также сын.
Компания Starlight Media сообщила, что дату и место прощания с героем объявят отдельно.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Певица Таисия Повалий рассказала, как сын Денис просил ее высказаться в защиту Украины. Более того, тот назвал маму "трижды предательницей".
- Известный украинский блогер, уехавший из Украины, обиделся на многих людей, которым помогал собственными средствами. Теперь он публично признался, что больше не поддерживает финансово Вооруженные силы Украины.
А вот эпатажный стилист, видео принудительной мобилизации которого не так давно облетело все соцсети, неожиданно оказался за границей. Мужчина теперь делится впечатлениями от прогулок по европейским улицам.