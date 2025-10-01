Умерла Джейн Гудолл, всемирно известный приматолог, изучавшая шимпанзе

Джейн Гудолл был 91 год. Британка умерла во время путешествия в Калифорнию, где она должна была выступать с лекциями.

Всемирно известный приматолог Джейн Гудолл и легендарная защитница природы прославилась своей новаторской работой с шимпанзе, которую она начала, когда в 1960 году отправилась в Национальный парк Гомбе-Стрим в Танзании. Семнадцать лет спустя она основала Институт Джейн Гудолл для поддержки исследований в парке Гомбе. Институт занимается защитой этого вида и поддерживает молодежные проекты, направленные на благо животных и окружающей среды, пишет Daily Mail.

Джейн Гудолл была самым известным приматологом в мире

Доктор Гудолл, как сообщается, скончалась по естественным причинам во время своего пребывания в Калифорнии в рамках тура по США, сообщили в Институте.

"Институт Джейн Гудолл узнал сегодня утром, в среду, 1 октября 2025 года, что доктор Джейн Гудолл, кавалер ордена Британской империи, Посланник мира ООН и основатель Института Джейн Гудолл, скончалась по естественным причинам. Открытия доктора Гудолл как этолога преобразили науку, и она была неутомимым сторонником защиты и восстановления мира природы", — говорится в сообщении.

Джейн Гудолл родилась в 1934 году в Лондоне, выросла в Борнмуте. Она говорила, что в юности мысль о карьере ученой казалась ей почти немыслимой.

"В те времена девушки не становились учеными. Да и вообще, мужчин, живущих в дикой природе, почти не было", - вспоминала она.

У Джейн Гудолл была именная Барби, вооруженная как она сама, биноклем и блокнотом Фото: Скриншот

Гудолл черпала вдохновение в художественной литературе и ей нравились животные и Африка. Ее мать, писательница Маргарет Мифанве Джозеф, вдохновила девушку посвятить себя приматологии, которая считается мужской областью.

"Любовь к животным я переняла из книг о докторе Дулиттле, а любовь к Африке — из романов о Тарзане. Я помню, как мама взяла меня на первый фильм о Тарзане и я расплакалась", - вспоминала доктор в 2019 году. Отец в детстве подарил ей мягкую игрушку шимпанзе, которую Джейн назвала Джубили и сохранила до своей смерти, чем пробудил интерес к приматам. Гудолл училась в школе "Аплендс", частной школе в Пуле. Она ушла из нее в 1952 году, но не смогла позволить себе обучение в университете, поэтому несколько лет работала секретарем в Оксфордском университете.

В мае 1956 года ее подруга Кло Манге пригласила Гудолл на ферму своей семьи в одном из самых живописных мест Кении. Манге посоветовал ей познакомиться с Луисом Лики, известным археологом и палеонтологом, и в 23 года она начала работать у него секретарем.

В 1960 году Гудолл отправилась в национальный парк Гомбе, чтобы изучать шимпанзе, в то время как Лики выбрал двух других женщин-исследователей, Дайан Фосси и Бируте Галдикас, для изучения горилл и орангутанов.

Эта троица стала известна как Триматы, или Ангелы Лики. В Гомбе Джейн пережила все виды природных катаклизмов: малярию, паразитов, змей и штормы.

В 1962 году Лики организовал финансирование для Гудолл, чтобы она могла поехать в Кембриджский университет и получить докторскую степень.

Она стала всего лишь восьмым человеком в истории, поступившим в университет без предварительной квалификации, и в 2020 году она сказала, что это стало ее наибольшим достижением.

Став штатным приматологом и антропологом, она считается одним из ведущих мировых экспертов по шимпанзе.

Джейн Гудолл стала всемирно известным приматологом Фото: Соцсети

Лики считал, что Гудолл станет идеальным исследователем "с умом, незамутненным и непредвзятым теорией".

Этот неортодоксальный подход к приматологии стал ключом к ее успеху. Вместо того чтобы нумеровать изучаемых шимпанзе, она давала им ласковые имена, например, Фифи и Дэвид Грейбирд.

Она заметила их уникальные и индивидуальные личности, что в то время было нетрадиционной идеей, обнаружив, что "не только люди обладают индивидуальностью, способны к рациональному мышлению и эмоциям, таким как радость и печаль".

Выделение себя среди других исследователей также позволило ей установить тесную связь с шимпанзе и стать на сегодняшний день единственным человеком, когда-либо принятым в общество шимпанзе.

