Умерла Клаудия Кардинале, звезда фильмов "Однажды на Диком Западе" и "Розовая пантера"

Итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет после того, как стала звездой на всех континентах и в юности пережила изнасилование, которое едва не довело ее до самоубийства. Пик ее славы пришелся на 1960-е годы.

Клаудия Кардинале скончалась в присутствии своих детей в коммуне Немур недалеко от Парижа, о чем сообщил ее агент Лоран Саври, пишет Daily Mail.

За годы своей карьеры Клаудия Кардинале снималась с такими звездами, как Генри Фонда, Джон Уэйн, Марчелло Мастроянни, Ален Делон, Берт Ланкастер и Шон Коннери. Но она говорила, что ее любимой ролью стал образ Джилл в спагетти-вестерне 1968 года "Однажды на Диком Западе".

"Она оставила нам наследие свободной и вдохновенной женщины", — сказал Саври в сообщении, объявляющем о ее кончине.

Родившись в сицилийской семье во французском Тунисе в 1938 году, Клаудия Кардинале не говорила по-итальянски, когда в 1955 году выиграла конкурс на звание "самой красивой итальянки Туниса" и в качестве награды получила возможность посетить Венецианский кинофестиваль. Она получила множество предложений о работе, но все их отклонила.

"Я была очень юной, дерзкой, скромной, почти дикой. И у меня не было ни малейшего желания выставлять себя напоказ на съёмочной площадке. Моя сестра Бланш, блондинка с голубыми глазами, мечтала сниматься в кино. Я же, брюнетка с темными глазами, которую называли "берберкой", видела себя скорее учительницей в пустыне или исследователем, познающим мир", — рассказывала она в интервью в 2017 году.

Однако в возрасте 19 лет ее изнасиловал француз, и она забеременела. Клаудия Кардинале подписала контракт с итальянским продюсером Франко Кристальди, чтобы заработать достаточно денег и прокормить своего ребенка.

"Я сделала это ради него. Ради Патрика, этого ребенка я хотела сохранить, несмотря на обстоятельства и огромный скандал, который мог бы вызвать внебрачное рождение ребенка в то время", — вспоминала она десятилетия спустя.

По совету Кристальди она на протяжении всего раннего детства Патрика притворялась, что он ее младший брат, скрывая правду даже от него.

Но после ряда небольших ролей, в 1960 году она снялась у Лукино Висконти в фильме "Рокко и его братья" с Аленом Делоном и стала настоящей звездой.

Клаудия Кардинале и Ален Делон в фильме "Леопард" Фото: IMDB

Но настоящего признания она добилась после картины Валерио Дзурлини 1961 года "Девушка с чемоданом".

Съемки фильма проходили на последнем триместре беременности, Клаудия Кардинале была на грани самоубийства из-за депрессии, но продюсер организовал для нее тайные роды в Лондоне. С Франко Кристальди ее связывала не только работа, но и романтические отношения, однако актриса так и не рассказала, были ли они женаты.

Родив Патрика и оставив его на попечение своей семьи, она с головой окунулась в итальянское кино и упорно работала, чтобы заработать денег для своего ребенка, зарекомендовав себя как одна из роковых женщин той эпохи.

В драме 1960 года "Красавчик Антонио" она была настолько очаровательна, что ее партнер по фильму Марчелло Мастроянни влюбился в нее, Но Клаудия Кардинале его отвергла, назвав "бабником".

В 1963 году она снялась в захватывающей исторической драме Висконти "Леопард" о потрясениях на Сицилии во время объединения Италии в 1960-х годах.

Но ее любимой ролью стал вестерн Серджио Леоне 1968 года "Однажды на Диком Западе", где Кардинале снималась с Генри Фонда и Чарльзом Бронсоном.

Клаудия Кардинале в фильме "Однажды на Диком Западе" Фото: Getty Images

Кардинале вспоминала, что у нее была "очень жаркая любовная сцена с Генри Фондой", но его пятая жена "стояла, как стервятник, рядом с камерой и смотрела на меня с такой ненавистью, что я каменела".

Несмотря на слухи о ее отношениях с такими звездами, как Мастроянни, Делон, Жан-Поль Бельмондо и Стив Маккуин, она настаивала, что "никогда не хотела смешивать свою работу и личную жизнь".

Она даже отвергла Марлона Брандо, хотя он был ее кумиром в детстве, когда Кардинале жила в Тунисе". "Он знал это, и однажды он сам постучался ко мне в дверь в Голливуде, чтобы провернуть со мной волшебный трюк и переспать со мной. Но я ему отказала и он сказал: "Хорошо. Ты же Овен, как и я, не так ли?" И он ушел. Я почти почувствовала легкое сожаление. Даже Паскуале позже был ошеломлен: "Как тебе удалось отказать Брандо?" – шутила актриса.

К 1975 году Кардинале устала от Кристальди и сумела разорвать как их профессиональный контракт, так и их личные отношения.

В 1974 году она уже встречалась с итальянским режиссером Паскуале Сквитьери, и их связывали долгие творческие и романтические отношения вплоть до его смерти в 2017 году.

Он снимал с ней такие фильмы, как мафиозная драма "Корлеоне" (1978), а также фильм "Кларетта" (1984), в котором она сыграла любовницу Бенито Муссолини.

Кардинале даже присоединилась к тренду актрис записывать диско-пластинки, такие как выпущенный в 1977 году альбом Love Affair, который действительно имел коммерческий успех. Она также много лет дружила с Джорджио Армани.

Клаудия Кардинале и Джорджио Армани Фото: Getty Images

Среди ее последних проектов — мини-сериал Франко Дзеффирелли 1977 года "Иисус из Назарета", эпическая драма Вернера Херцога 1982 года "Фикарральдо" и турецкий фильм 2010 года "Синьора Энрика", за который она получила премию за лучшую женскую роль на ныне несуществующем кинофестивале в Анталье.

Кардинале продолжила сниматься в последние годы своей жизни, сыграв криминального авторитета в французской драме Netflix 2020 года "Город изгоев" о полицейском подразделении по борьбе с бандитизмом в Марселе.

Слава стала средством достижения ее других амбиций, как Клаудия Кардинале сказала в 2013 году: "В юности я мечтала исследовать мир. И я это сделала".

