Умер Грэм Грин, звезда фильмов "Сумерки", "Зеленая миля" и сериала "Одни из нас"

Коренному американцу, который работал сварщиком, прежде, чем сыграть в самых культовых фильмах современности, было 73 года.

Related video

Грэм Грин был звездой многих фильмов и сериалов, а за картину "Танцующий с волками", в которой играл Кевин Костнер, Грэм был номинирован на "Оскар", пишет Daily Mail.

Трейлер фильма "Танцующий с волками"

Сообщается, что Грэм Грин умер после продолжительной болезни в больнице Торонто.

Грин, представитель индейского племени онейда и канадского происхождения, родился в резервации Шести Наций в Онтарио и был вторым в семье из шести детей. Грэм работал сварщиком, чертежником и сталеваром, прежде чем заняться актерским ремеслом.

Грин был известен как новатор в области актерского мастерства, поднявший престиж актеров из числа коренных народов в Голливуде.

Грэм Грин и Кевин Костнер в фильме "Танцующий с волками" Фото: IMDB

У него остались жена Хилари Блэкмор, на которой он женился в 1990 году, дочь Лилли Лазард-Грин и внук Тало.

Его телевизионный дебют состоялся в эпизоде ​​сериала "Великий сыщик" в 1979 году, но всемирную известность он получил после роли знахаря Разящая Птица из племени сиу в фильме "Танцующий с волками", режиссером и исполнителем главной роли которого был Кевин Костнер.

Грин также сыграл Марлона в сериале "Одни из нас" в 2023 году. А в 1999 году он появился в фильме "Зеленая миля" в роли смертника Арлена Биттербака.

Грэм Грин в фильме "Зеленая миля" Фото: IMDB

Грин также снялся в номинированном на премию "Оскар" фильме Фелисити Хаффман "Трансамерика" в 2005 году, а также в фильме "Сумерки. Сага. Новолуние" 2009 года, и боевике "Крепкий орешек 3: Возмездие" (1995) с Брюсом Уиллисом.

Помимо номинации на "Оскар", Грин также был удостоен премий "Грэмми", «Джемини» и Канадской кинопремии. Он также был номинирован на премию "Независимый дух". И у Грэма Грина есть звезда на Аллее славы в Канаде.

Одной из последних ролей Грина стала роль в сериале "Псы резервации" на канале FX, который достойно продолжил его дело по разрушению барьеров для талантов коренных народов в Голливуде. А последний фильм с его участием – триллер "Ледопад" выйдет на экраны 16 октября.

Напомним, во Франции умер старший брат актера Жана-Поля Бельмондо, который продюсировал его культовый фильм "Профессионал".

А в Германии умер известный композитор Родион Щедрин, муж балерины Майи Плисецкой.