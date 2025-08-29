Родиону Щедрину было 92 года. Он умер в Германии, где жил со своей знаменитой супругой с 1990-х, но при этом продолжал поддерживать российского президента Путина даже после войны в Грузии и аннексии Крыма.

Related video

Известно, что Родион Щедрин умер в ночь на 29 августа, о чем сообщили в Большом театре в Москве, отметив, что скончался "величайший гений современности и мировой классик". О месте и причинах смерти не сообщается.

Однако только некоторые российские таблоиды написали, что Родион Щедрин умер в Германии.

Родион Щедрин — народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972) и двух Государственных премий России (1992, 2018). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", автор опер, балетов, симфоний, концертов.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая в молодости Фото: Соцсети

Родион Щедрин написал музыку к фильмам "Высота" (1957), "Нормандия — Неман" (1960), "А если это любовь?" (1961), "Анна Каренина" (1967), а также к мультфильмам "Петушок — золотой гребешок" (1955) и "Колобок" (1956).

С 1958 года Родион Щедрин был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой, которая скончалась в 2015 году. Урна с прахом Плисецкой хранилась у ее мужа.

С 1990-х годов супруги жили в Мюнхене, Германия. Детей у Щедрина и Плисецкой не было. В 2023 году Родион Щедрин передал квартиру на Тверской в Москве, где прожил с Майей Плисецкой почти 30 лет, Бахрушинскому музею.

В интервью 2018 года Родион Щедрин заявлял, что в Мюнхен его "привела жизнь", так как там находится его музыкальное издательство Schott Music.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая не жили в РФ с 1990-х Фото: Соцсети

"Права издательства распространяются на весь мир, кроме России, в России права — за мной", — рассказывал Щедрин.

О браке с Майей Плисецкой Родион Щедрин говорил, что у него была "великая жена, с которой у меня были исключительные отношения". Они познакомились на вечеринке Лилии Брик, когда Щедрину было 22 года.

"Мы понимали друг друга с полуслова. Я отношу это главным образом к ее характеру, к ее терпимости. Я был счастлив с ней безмерно, бесконечно. Мне с ней было всегда интересно. Каждая минута была наполнена тем или иным событием. И конечно, на творчестве это не могло не сказаться. Мы друг друга обогащали и человечески, и, наверное, каждый в своей профессии", — рассказывал Щедрин.

Примечательно, но в 2023 году журналистка и продюсер агентства INEWS Инна Курочкина рассказала о беседе с Родионом Щедриным в 2019 году. Тогда Щедрин жил на хуторе в Литве, имея гражданство этой страны. Инна собиралась снять фильм "1939" о людях художественной среды Германии.

"Мне было важно, чтобы человек, имеющий отношение к музыке, композитор, сказал слова о том, как возможно, чтобы люди художественной среды не взбунтовались против фашизма", — рассказывала Инна. С Щедриным она встретилась вместе с политиком и художественным деятелем Витаутасом Ландсбергисом.

"Я напомнила профессору Ландсбергису тему и попросила сделать параллель Гитлер — Путин, Германия 1930-х и сегодняшняя Россия. После этого Родион Щедрин изменился в лице и спросил: "Вы что, против Путина"?" – вспоминала Курочкина.

Майя Плисецкая и Родион Щедрин в РФ в 2013 году Фото: Соцсети

Она рассказала, что было "сложно описать мое состояние в этот момент", так как, уезжая из РФ в 1994 году Щедрин заявлял, что "на России можно ставить крест". Но съемка была отменена.

"Композитор всея России пытался объяснять: "Поймите, в Москве Путин поставил памятник Майе". "Поймите, у меня в России пенсия". Я молча сделала книксен, мы сели в машину и поехали снимать человека и музыканта Витаутаса Ландсбергиса, и гадливое чувство, которое осталось после встречи с "великим маэстро", быстро улетучилось", — резюмировала Курочкина.

Напомним, ранее в 2025 году умер композитор Евгений Дога, автор музыки более чем к 200 кинофильмам, среди которых "Табор уходит в небо" и "Мой ласковый и нежный зверь".

Также умер Ален Бельмондо, старший брат французского актера Жана-Поля Бельмондо, который продюсировал многие его фильмы.