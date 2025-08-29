Родіону Щедріну було 92 роки. Він помер у Німеччині, де жив зі своєю знаменитою дружиною з 1990-х, але при цьому продовжував підтримувати російського президента Путіна навіть після війни в Грузії та анексії Криму.

Відомо, що Родіон Щедрін помер у ніч на 29 серпня, про що повідомили у Великому театрі в Москві, зазначивши, що помер "найвеличніший геній сучасності та світовий класик". Про місце і причини смерті не повідомляють.

Однак тільки деякі російські таблоїди написали, що Родіон Щедрін помер у Німеччині.

Родіон Щедрін — народний артист СРСР (1981), лауреат Ленінської премії (1984), Державної премії СРСР (1972) і двох Державних премій Росії (1992, 2018). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною", автор опер, балетів, симфоній, концертів.

Родіон Щедрін і Майя Плісецька в молодості Фото: Соцсети

Родіон Щедрін написав музику до фільмів "Висота" (1957), "Нормандія — Німан" (1960), "А якщо це кохання?" (1961), "Анна Кареніна" (1967), а також до мультфільмів "Півник — золотий гребінець" (1955) і "Колобок" (1956).

З 1958 року Родіон Щедрін був одружений зі знаменитою балериною Майєю Плісецькою, яка померла 2015 року. Урна з прахом Плісецької зберігалася у її чоловіка.

З 1990-х років подружжя жило в Мюнхені, Німеччина. Дітей у Щедріна і Плісецької не було. У 2023 році Родіон Щедрін передав квартиру на Тверській у Москві, де прожив із Майєю Плісецькою майже 30 років, Бахрушинському музею.

В інтерв'ю 2018 року Родіон Щедрін заявляв, що до Мюнхена його "привело життя", оскільки там розташоване його музичне видавництво Schott Music.

Родіон Щедрін і Майя Плісецька не жили в РФ із 1990-х Фото: Соцсети

"Права видавництва поширюються на весь світ, крім Росії, у Росії права — за мною", — розповідав Щедрін.

Про шлюб із Майєю Плісецькою Родіон Щедрін говорив, що в нього була "велика дружина, з якою в мене були виняткові стосунки". Вони познайомилися на вечірці Лілії Брік, коли Щедріну було 22 роки.

"Ми розуміли одне одного з півслова. Я відношу це головним чином до її характеру, до її терпимості. Я був щасливий із нею безмірно, нескінченно. Мені з нею було завжди цікаво. Кожна хвилина була наповнена тією чи іншою подією. І звичайно, на творчості це не могло не позначитися. Ми один одного збагачували і по-людськи, і, напевно, кожен у своїй професії", — розповідав Щедрін.

Примітно, але 2023 року журналістка і продюсерка агентства INEWS Інна Курочкіна розповіла про бесіду з Родіоном Щедріним 2019 року. Тоді Щедрін жив на хуторі в Литві, маючи громадянство цієї країни. Інна збиралася зняти фільм "1939" про людей мистецького середовища Німеччини.

"Мені було важливо, щоб людина, яка має стосунок до музики, композитор, сказала слова про те, як можливо, щоб люди мистецького середовища не збунтувалися проти фашизму", — розповідала Інна. Із Щедріним вона зустрілася разом із політиком і мистецьким діячем Вітаутасом Ландсбергісом.

"Я нагадала професору Ландсбергісу тему і попросила зробити паралель Гітлер — Путін, Німеччина 1930-х і сьогоднішня Росія. Після цього Родіон Щедрін змінився в обличчі і запитав: "Ви що, проти Путіна?"" — згадувала Курочкіна.

Майя Плісецька і Родіон Щедрін у РФ у 2013 році Фото: Соцсети

Вона розповіла, що було "складно описати мій стан у цей момент", оскільки, виїжджаючи з РФ у 1994 році Щедрін заявляв, що "на Росії можна ставити хрест". Але зйомку було скасовано.

"Композитор всієї Росії намагався пояснювати: "Зрозумійте, у Москві Путін поставив пам'ятник Майї". "Зрозумійте, у мене в Росії пенсія". Я мовчки зробила кніксен, ми сіли в машину і поїхали знімати людину і музиканта Вітаутаса Ландсбергіса, і бридке почуття, що залишилося після зустрічі з "великим маестро", швидко зникло", — резюмувала Курочкіна.

