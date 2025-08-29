Зробив Бельмондо зіркою: у Франції помер старший брат відомого актора

Алену Бельмондо було 93 роки. Він продюсував безліч фільмів, зокрема й ті, в яких знімався його брат, наприклад культовий бойовик "Професіонал".

Related video

Про смерть Алена Бельмондо повідомив його племінник, Поль Бельмондо, зазначивши, що брати були "нерозлучними", пише Le Point.

Повідомляється, що Ален Бельмондо помер 27 серпня, але сім'я цього не афішувала. Йому було 93 роки.

Ален Бельмондо і Жан-Поль Бельмондо Фото: Соцсети

Поль опублікував архівний знімок Жана-Поля та Алена і написав зворушливе послання, в якому згадав про кохання, яке об'єднувало двох синів скульптора Поля Бельмондо.

"Мій дядько Ален тепер разом із моїм батьком. Вони були нерозлучні", — написав Поль.

Він розповів, що брати Бельмондо під час Другої світової війни співали в хорі, потім їх об'єднувала спільна пристрасть до кіно і театру.

"Мій дядько був режисером, а потім продюсером безлічі фільмів, таких як "Стара рушниця", "Індокитай", "Професіонал", "Борсаліно", а також "Шоколад" і "Том і Лола". Понад десять років він був генеральним директором Театру Вар'єте разом із моїм батьком", — написав Бельмондо-молодший.

Він написав, що брати Бельмондо завжди були разом і підтримували один одного.

"Мій дядько залишався поруч до кінця життя мого батька, і тепер вони возз'єдналися навічно", — додав він.

Ален Бельмондо на похоронах брата Фото: France24

Нагадаємо, Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня 2021 року в Парижі. Йому було 88 років. Національна церемонія прощання відбулася 9 вересня у дворі Будинку інвалідів у Парижі. Прощальну промову виголосив президент Франції Емманюель Макрон.

Також Фокус розповідав про найбільш значущі фільми в кар'єрі легендарного французького актора.