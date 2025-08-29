Сделал Бельмондо звездой: во Франции умер старший брат известного актера

Алену Бельмондо было 93 года. Он продюсировал множество фильмов, в том числе и те, в которых снимался его брат, например культовый боевик "Профессионал".

О смерти Алена Бельмондо сообщил его племянник, Поль Бельмондо, отметив, что братья были "неразлучны", пишет Le Point.

Сообщается, что Ален Бельмондо скончался 27 августа, но семья это не афишировала. Ему было 93 года.

Ален Бельмондо и Жан-Поль Бельмондо Фото: Соцсети

Поль опубликовал архивный снимок Жана-Поля и Алена и написал трогательное послание, в котором вспомнил о любви, которая объединяла двух сыновей скульптора Поля Бельмондо.

"Мой дядя Ален теперь вместе с моим отцом. Они были неразлучны", — написал Поль.

Он рассказал, что братья Бельмондо во время Второй мировой войны пели в хоре, потом их объединяла общая страсть к кино и театру.

"Мой дядя был режиссером, а затем продюсером множества фильмов, таких как "Старое ружье", "Индокитай", "Профессионал", "Борсалино", а также "Шоколад" и "Том и Лола". Более десяти лет он был генеральным директором Театра Варьете вместе с моим отцом", — написал Бельмондо-младший.

Он написал, что братья Бельмондо всегда были вместе и поддерживали друг друга.

"Мой дядя оставался рядом до конца жизни моего отца, и теперь они воссоединились навечно", — добавил он.

Ален Бельмондо на похоронах брата Фото: France24

Напомним, Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября 2021 года в Париже. Ему было 88 лет. Национальная церемония прощания состоялась 9 сентября во дворе Дома инвалидов в Париже. Прощальную речь произнес президент Франции Эмманюэль Макрон.

