Бельмондо умер: СМИ Франции почтили память великого актера

Соболезнования по поводу смерти актера выразили президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

6 сентября не стало легендарного французского актера Жан-Поля Бельмондо, который скончался в возрасте 88 лет. В связи с этим на следующий день большинство национальных газет и журналов вышли с материалами о нем и его фотографией на первых страницах. Соответствующее видео появилось в Telegram.

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По словам адвоката Бельмондо Мишеля Годеста, в последнее время актер чувствовал себя уставшим, но ушел "тихо и спокойно" в своем доме в Париже.

Смерть актера стала потрясением для его поклонников. В связи с уходом актера даже президент Франции Эммануэль Макрон высказал слова соболезнования.

"Он был полон смеха, громких речей и ловкости. Он был великим героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова", – написал он в соцсети.

Мэр Парижа Анн Идальго опубликовала в Twitter пост в память об актере:

"Ушел гигант. Ведущий актер "новой волны", популярный герой фильмов Жерара Ури или Жоржа Лотнера, блестящий Сирано в театре. Жан-Поль Бельмондо был всем этим одновременно…".

Жители Парижа и гости столицы несут цветы к дому в седьмом округе города на улице Сэн-Пер, где, предположительно, в последние годы жил актер. Прощание с ним состоится в четверг со всеми почестями, как это было с Шарлем Азнавуром, великим французским шансонье.

Ранее Фокус писал о том, что значил Жан-Поль Бельмондо для мирового кино, а также представил 12 самых известных фильмов с участием легенды.