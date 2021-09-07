Бельмондо помер: ЗМІ Франції вшанували пам'ять великого актора

Співчуття з приводу смерті актора висловили президент Франції Емманюель Макрон і мер Парижа Анн Ідальго.

6 вересня не стало легендарного французького актора Жан-Поля Бельмондо, який помер у віці 88 років. У зв'язку з цим на наступний день більшість національних газет і журналів вийшли з матеріалами про нього і його фотографією на перших сторінках. Відповідне відео з'явилося в Telegram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами адвоката Бельмондо Мішеля Годеста, останнім часом актор почувався втомленим, але пішов "тихо і спокійно" в своєму будинку в Парижі.

Смерть актора стала потрясінням для його шанувальників. У зв'язку зі смертю актора навіть президент Франції Емманюель Макрон висловив слова співчуття.

"Він був сповнений сміху, гучних промов і спритності. Він був великим героєм і впізнаваною фігурою, невтомним сміливцем і майстром слова", — написав він у соцмережі.

Мер Парижа Анн Ідальго опублікувала в Twitter допис у пам'ять про актора:

"Пішов гігант. Провідний майстер сцени "нової хвилі", популярний герой фільмів Жерара Урі або Жоржа Лотнера, блискучий Сірано в театрі. Жан-Поль Бельмондо був усім цим одночасно...".

Жителі Парижа та гості столиці несуть квіти до будинку в сьомому окрузі міста на вулиці Сен-Пер, де, імовірно, в останні роки жив актор. Прощання з ним відбудеться в четвер з усіма почестями, як це було із Шарлем Азнавуром, великим французьким шансоньє.

Раніше Фокус писав про те, що значив Жан-Поль Бельмондо для світового кіно, а також представив 12 найвідоміших фільмів за участю легенди.