Наследие Профессионала. Топ-12 фильмов Жана-Поля Бельмондо

Прославленный французский актер скончался в возрасте 88 лет. За свою карьеру он успел сыграть в десятках фильмов и много раз выходил на сцену.

Звезда мирового кино, Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни 6 сентября 2021 года. Причины смерти пока неизвестны, но адвокат и друг актера Мишель Годест сообщил, что актер "слишком устал в последнее время".

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Последней раз в кино Бельмондо снимался в 2015 году. Документальный фильм "Бельмондо глазами Бельмондо" про своего знаменитого отца снял его сын Поль и режиссер Режис Мардон. Съемки проходили в Риме, Париже, Ницце и Рио-де-Жанейро. Поль беседовал с коллегами и друзьями отца: Клодом Лелушем, Жаном-Люком Годаром, Жаном Рошфором, Жаном Дюжарденом и, конечно, с давним соперником Бельмондо на актерском поприще – Аленом Делоном.

После того, как документальный фильм был закончен, легендарный актер говорил журналистам, что его не стоит воспринимать, как завещание. "Я готов сниматься и дальше, если будут интересные предложения", — говорил Бельмондо. Но более он на экране не появлялся.

Напомним, карьеру Жан-Поль Бельмондо начал еще в 1957 году. Сын известного парижского скульптора уже к 20 годам понял, что актерская карьера его привлекает больше, чем спортивная и дебютировал в фильме "Мольер". Правда неудачно. Все кадры с его участием в итоге вырезали. Со следующим фильмом "Будь красива и помалкивай", где Бельмондо впервые встретился с Аленом Делоном, ему повезло больше. Талантливого 26-летнего юношу заметил Жан-Люк Годар и пригласил в свой фильм "На последнем дыхании". Эта роль стала прорывом, а Жана-Поля стали узнавать во всем мире.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо и Софи Марсо на Венецианском фестивале Фото: Getty Images

Бельмондо был дважды женат. Первый раз на танцовщице Элоди Константен, второй – на балерине Натти Тардивель. Актер встречался со знаменитыми красавицами: Урсулой Андресс и Лаурой Антонелли, воспитывал четырех детей. В 2001 году во время отпуска на Корсике Бельмондо перенес инсульт, однако оправился и в 2016 году получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

В фильмографии Жана-Поля Бельмондо более 90 картин. Фокус собрал топ-12 фильмов с его участием.

Профессионал (1981)

[ + – ] Кадр из фильма "Профессионал" Фото: Скриншот

Пожалуй, "Профессионал" — это самый известный фильм с участием Жана-Поля Бельмондо. Политический триллер и боевик был снят по роману Патрика Александера "Смерть зверя с тонкой кожей". Бельмондо играет роль французского секретного агента Жослена Бомона: он отправляется в вымышленную африканскую страну, чтобы убить тамошнего президента, который стал неугоден французскому правительству. Однако в последний момент планы меняются и Бомона выдают африканским властям. Впрочем, Бомон намерен довести дело до конца, о чем и сообщает бывшим коллегам, выбравшись из лагеря.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Профессионал"

Антагониста, комиссара Розена, сыграл Робер Оссейн, а музыку к картине написал знаменитый Эннио Морриконе.

На последнем дыхании (1959)

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберт в фильме "На последнем дыхании" Фото: Скриншот

Полнометражный дебют Жана-Люка Годара, фильм в стиле нуар, который принес славу Бельмондо и стал классикой французской "Новой волны".

[ + – ] Отрывок из фильма Жана-Люка Годара "На последнем дыхании"

История циничного и беспечного угонщика дорогих авто Мишеля Пуаккара и его подруги Патриции, роль которой исполнила Джин Сиберг, принесла Годару "Серебряного Медведя" в Берлине. А Жан-Поль Бельмондо с этого момента обрел статус секс-символа.

Чочара (1960)

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо и Софи Лорен в фильме "Чочара" Фото: Скриншот

Фильм итальянского классика Витторио де Сики по роману Альберто Моравиа, где Бельмондо снимался вместе с Софи Лорен. Военная драма рассказывает о судьбе овдовевшей лавочницы Чезиры и ее дочери Розетты, которые пытаются выжить в годы Второй мировой войны под постоянными бомбежками. Бельмондо досталась роль Микеле де Либере, юного интеллигента с коммунистическими взглядами. Он влюбляется в Чезиру, но у нее нет сил на новые отношения.

Трагическая история впечатлила критиков по всему миру. За эту роль Лорен получила "Оскар", став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке, а также BAFTA, приз Каннского фестиваля и множество других наград, а Бельмондо в очередной раз продемонстрировал свой талант.

Стукач (1962)

[ + – ] Кадр из фильма "Стукач" Фото: Скриншот

Фильм Жана-Поля Мельвиля по роману Пьера Лесу. Это классический нуарный детектив, в котором главный герой Сильен (Жан-Поль Бельмондо) водит дружбу с бандитом Морисом (Серж Реджани) и комиссаром полиции Кляйном (Жан Десайи). Морис — убийца и грабитель, а герой Бельмондо часто лавирует между законом и преступностью, являясь полицейским осведомителем. Но вечно так продолжаться не может и Сильену предстоит сделать трудный выбор.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Стукач"

Кроме того, что это детектив с отлично закрученным сюжетом, в фильме также пристуствуют все атрибуты криминального триллера 1960-х: женщины прекрасны и соблазнительны, главные герои щеголяют в стильных плащах и шляпах, много курят и, не моргнув глазом, убивают всех, кто становится у них на пути.

Безумный Пьеро (1965)

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина в фильме "Безумный Пьеро" Фото: Скриншот

Фердинанд Гриффон, пресыщенный жизнью муж богатой итальянки, сбегает от опостылевшей ему рутины со своей давней знакомой Марианной. Они похищают автомобиль мафии, набитый деньгами, сжигают его и оказываются на острове, где, в покое и тишине, осознают, что их ничего не связывает, кроме тяги к опасным приключениям.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Безумный Пьеро"

"Безумный Пьеро" претендовал на венецианского "Золотого льва", а Бельмондо был номинирован на премию Британской Киноакадемии как лучший иностранный актер. Это еще один знаковый фильм "Новой волны", в котором Годар снял Бельмондо вместе со своей музой Анной Кариной.

Великолепный (1973)

[ + – ] Кадр из фильма "Великолепный" с участием Бельмондо Фото: Скриншот

Кинокомедия Филиппа де Брока рассказывает историю писателя Франсуа Мерлена, который пишет романы про суперагента Боба Сен-Клера, но сам становится заложником созданного им безупречного героя. Мерлен переносит на страницы романов свои фантазии о богатой событиями жизни, наделяя героев чертами своих знакомых. Так, его жадный издатель становится злобным начальником секретной службы Албании, а очаровательная соседка Кристин – героическим секретным агентом.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Великолепный"

Впрочем, Мерлену удается избавиться от своего альтер-эго и начать жить реальной жизнью.

Кто есть кто (1979)

[ + – ] Кадр из фильма "Кто есть кто" Фото: Скриншот

В экранизации романа Мишеля Гризолиа "Инспектор побережья" Бельмондо исполнил роль Антонио Черутти, молодого повесы, который умело стравливает между собой мафиозные кланы Ниццы.

[ + – ] Бельмондо в фильме "Кто есть кто"

Позже выясняется, что это тайное задание и Черутти на самом деле – дивизионный комиссар, призванный покончить с преступностью.

Борсалино (1970)

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон в фильме "Борсалино" Фото: Скриншот

История двух ганстеров из Марселя, снятая режиссером Жаком Дере. Главные роли исполнили Жан-Поль Бельмондо и его извечный друг и соперник Ален Делон.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Борсалино"

Название итальянской шляпы "борсалино", которую носили бандиты, стало символом стильного и кровавого боевика про дружбу, предательство и любовь. Дуэт двух самых популярных актеров того времени принес фильму грандиозный успех. Так что позже был снят сиквел. Впрочем успех своего предшественника он не повторил.

Вне закона (1983)

[ + – ] Кадр из фильма "Вне закона" Фото: Скриншот

Еще один плод сотрудничества режиссера Жака Дере и Бельмондо, рассказывающий историю комиссара полиции Филиппа Жордана, который на все готов, чтобы остановить могущественного наркобарона.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Вне закона"

Бельмондо снова убедительно сыграл уже обычного для себя героя: решительного, брутального и бесконечно привлекательного. Саунтрек к картине написал Эннио Морриконе, а сюжет вполне в духе голливудских боевиков.

Человек из Рио (1964)

[ + – ] Кадр из фильма "Человек из Рио" Фото: Скриншот

Приключенческая картина Филиппа де Брока объединила на съемочной площадке Бельмондо и Франсуазу Дорлеак, старшую сестру знаменитой Катрин Денев. Этот фильм стал знаковым для обоих актеров и даже претендовал на "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий" в 1965 году.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Человек из Рио"

Бельмондо здесь играет солдата Андриана Дюфурке, который отправляется домой в восьмидневный отпуск и переживает небывалые приключения, среди которых – охота за индейским сокровищем.

Чудовище (1977)

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо и Ракель Уэлч в фильме "Чудовище" Фото: Скриншот

Комедия Клода Зиди, в которой Бельмондо играл со знаменитой Ракель Уэлч. Исполнял Жан-Поль роль каскадера Мишеля Гоше и кинозвезды Бруно Феррари.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Чудовище"

Забавная комедия положений не получила никаких наград, но зрители от нее были в восторге.

Страх над городом (1975)

[ + – ] Кадр из фильма "Страх над городом" Фото: Скриншот

Самый кассовый фильм Франции в год своего выхода на экраны. Этот криминальный триллер рассказывает историю комиссара Летелье, который расследует преступления маньяка Миноса, убивающего, как он сам сообщает полицейскому, — грешниц.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Страх над городом"

Фильм изобилует трюками, большую часть которых Бельмондо исполняет сам.

Ас из асов (1982)

[ + – ] Кадр из фильма "Ас из асов" Фото: Скриншот

Комедия про отважного летчика и боксера Джо Кавалье, который ввязывается в воздушный бой во время Первой мировой войны, спасает еврейскую семью от нацистов, крадет машину Гитлера и невольно объявляет войну Австрии.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Ас из асов"

Снял фильм Жерар Ури, режиссер еще одной культовой французской комедии "Уол зонтиком".

Игра в четыре руки (1980)

[ + – ] Кадр из фильма "Игра в четыре руки" Фото: Скриншот

Комедийный боевик Жоржа Лотнера о гениальном мошеннике Александре Дюпре. Он выходит из тюрьмы, выдает себя за богатого индийского принца и знакомится с очаровательной англичанкой, которая оказывается вовсе не наивной богачкой, а вполне достойной соперницей, которой почти удается его обмануть.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо в фильме "Игра в четыре руки"

Но на этом история не заканчивается и герою Бельмондо еще не раз приходится менять обличье.