Молдова в жалобі: помер автор культового вальсу з фільму "Мій ласкавий і ніжний звір"
Композитор Євген Дога, автор музики більш ніж до 200 кінофільмів, серед яких "Табір іде в небо", "Мій ласкавий і ніжний звір", "Самотнім надається гуртожиток", помер на 89-році життя.
Про його смерть, серед інших, повідомила і президентка Молдови Майя Санду.
"Ми з сумом дізналися про смерть великого Євгена Доги. Ми виросли на піснях із фільму "Марія Мірабела" і плакали, слухаючи музику зі "Скрипалів". Ми всюди носимо із собою знаменитий вальс із "Мого ласкавого і ніжного звіра" і впізнаємо композиції майстра з перших нот. Молдова стала красивішою і багатшою завдяки його правлінню. Ми прощаємося з болем, але і з вдячністю. Щоб віддати данину пам'яті великому Євгену Дозі, день похорону буде оголошено днем національної жалоби", — написала політик, висловивши щирі співчуття родині та всьому народу, "який любив його і завжди носитиме його у своїх серцях", — зазначила вона в соцмережі.
Про смерть композитора написала у Facebook і депутатка парламенту Молдови Наталія Давидович. Пізніше цю інформацію підтвердило Міністерство культури Молдови.
"Євген Дога не просто композитор нації — він універсальний художник душі. Це завжди залишиться звучним мостом між класикою і сучасником, між серцем і всесвітом. Уся Молдова звучатиме так, як бачила! Сьогодні, коли його ноти залишаються підвішеними в повітрі, коли його вальс лежить над пам'яттю, ми говоримо йому з болем, але і з вдячністю: Головного шляху, Майстре! Вічна тобі пам'ять, куди ти пішов складати музику для Бога...", — йдеться в публікації Мінкульту країни.
Причиною смерті ЗМІ називають важку хворобу. У нього розвинулася гостра серцева недостатність на тлі онкології, з якою артист боровся понад 20 років. Також він страждав на хронічну ішемічну хворобу серця і гіпертонію.
Біографія Євгена Доги
Євген Дога з'явився на світ 1937 року в молдавському селі Мокра. Він ріс на мальовничих берегах Дністра і ще з дитинства закохався в симфонічну музику. Це сталося після того, як столичний симфонічний оркестр виступив у місцевому сільському клубі. Маленький Женя був настільки вражений, що він вирішив пов'язати життя з музикою.
Закінчивши сім класів, він вступив до Музичного училища імені Штефана Няги, а 1960 року закінчив Кишинівську консерваторію за класом віолончелі.
Ще студентом Євген Дога влаштувався на роботу в оркестр Молдавського радіо. На одній з репетицій однокурсниця молодого музиканта Марія Бієшу запропонувала диригенту оркестру виконати народну пісню. Маестро погодився включити її в репертуар майбутнього концерту і запропонував вокалістці-початківчині заспівати що-небудь ще. До виступу залишався всього один день, а у співачки не було іншої композиції. Тоді віолончеліст Євген Дога заявив, що в нього є підходяща пісня — "Біла квітка саду". Так завдяки молодому автору відбувся дебют майбутньої оперної примадонни.
У різні роки пісні Доги виконували зірки радянської естради, зокрема Алла Пугачова.
З кар'єрою віолончеліста у Доги не склалося через параліч лівої руки. Тоді він знову вступив до Кишинівської консерваторії і п'ять років навчався у професора Соломона Лобеля. Крім власне написання і вивчення теорії музики, Євген пройшов повний курс симфонічного диригування.
1961 року Євген Дога стає членом Спілки композиторів Молдови. Він активно займається творчістю, виступає з концертами в найбільших містах СРСР. Композитор створив низку творів для академічної сцени, зокрема балети "Лучаферул", "Венансія", "Королева Марго".
1963 року він написав свій перший струнний квартет, а потім розробив і видав підручник для студентів, почав викладати в музичному училищі.
Євген Дога і кінематограф
Попри такий насичений творчий і викладацький шлях, мільйонам поціновувачів музики Дога запам'ятається як автор незабутніх творів до численних радянських кінофільмів. Музику для кіно він почав писати з 1967 року, а вже 1975-го його прийняли до Спілки кінематографістів СРСР.
За час багаторічної співпраці з різними режисерами він написав музику більш ніж до 200 кінострічок, не рахуючи драматичних постановок і телефільмів. Справжній успіх композитору принесли кінокартини "Табір іде в небо" (1976 рік), "Мій ласкавий і ніжний звір" (1978), "Анна Павлова" (1983), "Самотнім надається гуртожиток" (1984).
Твори Євгена Доги звучали на церемоніях відкриття і закриття Олімпіади-80 у Москві, а також 2014 року під час офіційної церемонії відкриття Олімпіади в Сочі.
У 1991 році він став членом Академії наук Молдови. Того ж року на Міжнародному фестивалі музичних фільмів у Брно композитор був удостоєний Гран-прі за значний внесок у кіномузику.
Мелодії Євгена Доги увійшли до міжнародного рейтингу 200 найкращих музичних творів усіх часів.
Євген Дога — народний артист Республіки Молдова, народний артист СРСР, лауреат Держпремії СРСР, він був дійсним членом Академії наук Молдови. У 2016 році вальс Євгена Доги з кінофільму "Мій ласкавий і ніжний звір" визнано ЮНЕСКО одним музичних шедеврів XX століття.
Як створювався культовий вальс Євгена Доги
Легендарний твір композитор написав за одну літню ніч на знімальному майданчику в садибі Валуєво. Почувши імпровізацію композитора на фортепіано, Галина Бєляєва, виконавиця головної ролі у фільмі "Мій ласкавий і ніжний звір" Еміля Лотяну, подумала, що той грає якусь невідому класику, і була дуже здивована, дізнавшись, що музику він написав щойно.
Урочистий, зростаючий за напруженням і водночас хвилюючий, повний тривожних передчуттів вальс додав картині емоцій і зробив її дуже популярною серед глядачів.
Раніше Фокус писав, що:
- Поет Кость Гнатенко пояснив, навіщо Ірина Білик співала російською. Він заступився за артистку публічно.
- Бетховен дійсно був отруєний свинцем, але це його не вбило.
Ми також розповідали, як окупанти хотіли вбити композитора Ігоря Поклада.