Молдова в жалобі: помер автор культового вальсу з фільму "Мій ласкавий і ніжний звір"

Композитор Євген Дога, автор музики більш ніж до 200 кінофільмів, серед яких "Табір іде в небо", "Мій ласкавий і ніжний звір", "Самотнім надається гуртожиток", помер на 89-році життя.

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Про його смерть, серед інших, повідомила і президентка Молдови Майя Санду.

"Ми з сумом дізналися про смерть великого Євгена Доги. Ми виросли на піснях із фільму "Марія Мірабела" і плакали, слухаючи музику зі "Скрипалів". Ми всюди носимо із собою знаменитий вальс із "Мого ласкавого і ніжного звіра" і впізнаємо композиції майстра з перших нот. Молдова стала красивішою і багатшою завдяки його правлінню. Ми прощаємося з болем, але і з вдячністю. Щоб віддати данину пам'яті великому Євгену Дозі, день похорону буде оголошено днем національної жалоби", — написала політик, висловивши щирі співчуття родині та всьому народу, "який любив його і завжди носитиме його у своїх серцях", — зазначила вона в соцмережі.

Про смерть композитора написала у Facebook і депутатка парламенту Молдови Наталія Давидович. Пізніше цю інформацію підтвердило Міністерство культури Молдови.

"Євген Дога не просто композитор нації — він універсальний художник душі. Це завжди залишиться звучним мостом між класикою і сучасником, між серцем і всесвітом. Уся Молдова звучатиме так, як бачила! Сьогодні, коли його ноти залишаються підвішеними в повітрі, коли його вальс лежить над пам'яттю, ми говоримо йому з болем, але і з вдячністю: Головного шляху, Майстре! Вічна тобі пам'ять, куди ти пішов складати музику для Бога...", — йдеться в публікації Мінкульту країни.

Причиною смерті ЗМІ називають важку хворобу. У нього розвинулася гостра серцева недостатність на тлі онкології, з якою артист боровся понад 20 років. Також він страждав на хронічну ішемічну хворобу серця і гіпертонію.

Євген Дога виконує фортепіанну партію свого шедевра

Біографія Євгена Доги

Євген Дога з'явився на світ 1937 року в молдавському селі Мокра. Він ріс на мальовничих берегах Дністра і ще з дитинства закохався в симфонічну музику. Це сталося після того, як столичний симфонічний оркестр виступив у місцевому сільському клубі. Маленький Женя був настільки вражений, що він вирішив пов'язати життя з музикою.

Закінчивши сім класів, він вступив до Музичного училища імені Штефана Няги, а 1960 року закінчив Кишинівську консерваторію за класом віолончелі.

Ще студентом Євген Дога влаштувався на роботу в оркестр Молдавського радіо. На одній з репетицій однокурсниця молодого музиканта Марія Бієшу запропонувала диригенту оркестру виконати народну пісню. Маестро погодився включити її в репертуар майбутнього концерту і запропонував вокалістці-початківчині заспівати що-небудь ще. До виступу залишався всього один день, а у співачки не було іншої композиції. Тоді віолончеліст Євген Дога заявив, що в нього є підходяща пісня — "Біла квітка саду". Так завдяки молодому автору відбувся дебют майбутньої оперної примадонни.

У різні роки пісні Доги виконували зірки радянської естради, зокрема Алла Пугачова.

З кар'єрою віолончеліста у Доги не склалося через параліч лівої руки. Тоді він знову вступив до Кишинівської консерваторії і п'ять років навчався у професора Соломона Лобеля. Крім власне написання і вивчення теорії музики, Євген пройшов повний курс симфонічного диригування.

1961 року Євген Дога стає членом Спілки композиторів Молдови. Він активно займається творчістю, виступає з концертами в найбільших містах СРСР. Композитор створив низку творів для академічної сцени, зокрема балети "Лучаферул", "Венансія", "Королева Марго".

1963 року він написав свій перший струнний квартет, а потім розробив і видав підручник для студентів, почав викладати в музичному училищі.

Композитор став легендою ще за життя Фото: Oxu.Az

Євген Дога і кінематограф

Попри такий насичений творчий і викладацький шлях, мільйонам поціновувачів музики Дога запам'ятається як автор незабутніх творів до численних радянських кінофільмів. Музику для кіно він почав писати з 1967 року, а вже 1975-го його прийняли до Спілки кінематографістів СРСР.

За час багаторічної співпраці з різними режисерами він написав музику більш ніж до 200 кінострічок, не рахуючи драматичних постановок і телефільмів. Справжній успіх композитору принесли кінокартини "Табір іде в небо" (1976 рік), "Мій ласкавий і ніжний звір" (1978), "Анна Павлова" (1983), "Самотнім надається гуртожиток" (1984).

Ще один вальс Євгена Доги

Твори Євгена Доги звучали на церемоніях відкриття і закриття Олімпіади-80 у Москві, а також 2014 року під час офіційної церемонії відкриття Олімпіади в Сочі.

У 1991 році він став членом Академії наук Молдови. Того ж року на Міжнародному фестивалі музичних фільмів у Брно композитор був удостоєний Гран-прі за значний внесок у кіномузику.

Мелодії Євгена Доги увійшли до міжнародного рейтингу 200 найкращих музичних творів усіх часів.

Євген Дога — народний артист Республіки Молдова, народний артист СРСР, лауреат Держпремії СРСР, він був дійсним членом Академії наук Молдови. У 2016 році вальс Євгена Доги з кінофільму "Мій ласкавий і ніжний звір" визнано ЮНЕСКО одним музичних шедеврів XX століття.

Як створювався культовий вальс Євгена Доги

Легендарний твір композитор написав за одну літню ніч на знімальному майданчику в садибі Валуєво. Почувши імпровізацію композитора на фортепіано, Галина Бєляєва, виконавиця головної ролі у фільмі "Мій ласкавий і ніжний звір" Еміля Лотяну, подумала, що той грає якусь невідому класику, і була дуже здивована, дізнавшись, що музику він написав щойно.

Урочистий, зростаючий за напруженням і водночас хвилюючий, повний тривожних передчуттів вальс додав картині емоцій і зробив її дуже популярною серед глядачів.

Вальс із фільму "Мій ласкавий і ніжний звір"

Раніше Фокус писав, що:

Поет Кость Гнатенко пояснив, навіщо Ірина Білик співала російською. Він заступився за артистку публічно.

Бетховен дійсно був отруєний свинцем, але це його не вбило.

Ми також розповідали, як окупанти хотіли вбити композитора Ігоря Поклада.