Молдова в трауре: умер автор культового вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь"
Композитор Евгений Дога, автор музыки более чем к 200 кинофильмам, среди которых "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Одиноким предоставляется общежитие", скончался на 89-году жизни.
О его смерти, среди прочих, сообщила и президент Молдовы Майя Санду.
"Мы с грустью узнали о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли на песнях из фильма "Мария Мирабела" и плакали, слушая музыку из "Скрипачей". Мы повсюду носим с собой знаменитый вальс из "Моего ласкового и нежного зверя" и узнаем композиции мастера с первых нот. Молдова стала красивее и богаче благодаря его правлению. Мы прощаемся с болью, но и с благодарностью. Чтобы отдать дань памяти великому Евгению Доге, день похорон будет объявлен днем национального траура", – написала политик, выразив искренние соболезнования семье и всему народу, "который любил его и всегда будет носить его в своих сердцах", — отметила она в соцсети.
О смерти композитора написала в Facebook и депутат парламента Молдовы Наталья Давидович. Позже эту информацию подтвердило Министерство культуры Молдовы.
"Евгений Дога не просто композитор нации — он универсальный художник души. Это всегда останется звучащим мостом между классикой и современником, между сердцем и вселенной. Вся Молдова будет звучать так, как видела! Сегодня, когда его ноты остаются подвешенными в воздухе, когда его вальс лежит над памятью, мы говорим ему с болью, но и с благодарностью: Главного пути, Мастер! Вечная тебе память, куда ты пошел сочинять музыку для Бога…", — говорится в публикации Минкульта страны.
Причиной смерти СМИ называют тяжелую болезнь. У него развилась острая сердечная недостаточность на фоне онкологии, с которой артист боролся более 20 лет. Также он страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией.
Биография Евгения Доги
Евгений Дога появился на свет в 1937 году в молдавском селе Мокра. Он рос на живописных берегах Днестра и еще с детства влюбился в симфоническую музыку. Это произошло после того, как столичный симфонический оркестр выступил в местном сельском клубе. Маленький Женя был настолько впечатлен, что он решил связать жизнь с музыкой.
Окончив семь классов, он поступил в Музыкальное училище имени Штефана Няги, а в 1960 году окончил Кишиневскую консерваторию по классу виолончели.
Еще студентом Евгений Дога устроился на работу в оркестр Молдавского радио. На одной из репетиций однокурсница молодого музыканта Мария Биешу предложила дирижеру оркестра исполнить народную песню. Маэстро согласился включить ее в репертуар предстоящего концерта и предложил начинающей вокалистке спеть что-нибудь еще. До выступления оставался всего один день, а у певицы не было другой композиции. Тогда виолончелист Евгений Дога заявил, что у него есть подходящая песня – "Белый цветок сада". Так благодаря молодому автору состоялся дебют будущей оперной примадонны.
В разные годы песни Доги исполняли звезды советской эстрады, в том числе Алла Пугачева.
С карьерой виолончелиста у Доги не сложилось из-за паралича левой руки. Тогда он снова поступил в Кишиневскую консерваторию и пять лет обучался у профессора Соломона Лобеля. Кроме собственно сочинения и изучения теории музыки, Евгений прошел полный курс симфонического дирижирования.
В 1961 году Евгений Дога становится членом Союза композиторов Молдовы. Он активно занимается творчеством, выступает с концертами в крупнейших городах СССР. Композитор создал ряд произведений для академической сцены, в том числе балеты "Лучафэрул", "Венансия", "Королева Марго".
В 1963 году он написал свой первый струнный квартет, а затем разработал и издал учебник для студентов, начал преподавать в музыкальном училище.
Евгений Дога и кинематограф
Несмотря на такой насыщенный творческий и преподавательский путь, миллионам ценителей музыки Дога запомнится как автор незабываемых произведений к многочисленным советским кинофильмам. Музыку для кино он начал писать с 1967 года, а уже в 1975-м его приняли в Союз кинематографистов СССР.
За время многолетнего сотрудничества с различными режиссерами он сочинил музыку более чем к 200 кинолентам, не считая драматических постановок и телефильмов. Настоящий успех композитору принесли кинокартины "Табор уходит в небо" (1976 год), "Мой ласковый и нежный зверь" (1978), "Анна Павлова" (1983), "Одиноким предоставляется общежитие" (1984).
Произведения Евгения Доги звучали на церемониях открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве, а также в 2014 году во время официальной церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
В 1991 году он стал членом Академии наук Молдовы. В том же году на Международном фестивале музыкальных фильмов в Брно композитор был удостоен Гран-при за значительный вклад в киномузыку.
Мелодии Евгения Доги вошли в международный рейтинг 200 лучших музыкальных произведений всех времен.
Евгений Дога — народный артист Республики Молдова, народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР, он был действительным членом Академии наук Молдовы. В 2016 году вальс Евгения Доги из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним музыкальных шедевров XX века.
Как создавался культовый вальс Евгения Доги
Легендарное произведение композитор написал за одну летнюю ночь на съемочной площадке в усадьбе Валуево. Услышав импровизацию композитора на фортепиано, Галина Беляева, исполнительница главной роли в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" Эмиля Лотяну, подумала, что тот играет какую-то неизвестную классику, и была очень удивлена, узнав, что музыку он написал только что.
Торжественный, возрастающий по накалу и в то же время волнующий, полный тревожных предчувствий вальс добавил картине эмоций и сделал ее очень популярной у зрителей.
Ранее Фокус писал, что:
- Поэт Кость Гнатенко пояснил, зачем Ирина Билык пела на русском. Он заступился за артистку публично.
- Бетховен действительно был отравлен свинцом, но это его не убило.
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