Помер Грем Грін, зірка фільмів "Сутінки", "Зелена миля" і серіалу "Одні з нас"

Корінному американцеві, який працював зварювальником, перш ніж зіграти в найкультовіших фільмах сучасності, було 73 роки.

Грем Грін був зіркою багатьох фільмів і серіалів, а за картину "Той, хто танцює з вовками", в якій грав Кевін Костнер, Грем був номінований на "Оскар", пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Той, хто танцює з вовками"

Повідомляється, що Грем Грін помер після тривалої хвороби в лікарні Торонто.

Грін, представник індіанського племені онейда і канадського походження, народився в резервації Шести Націй в Онтаріо і був другим у сім'ї з шести дітей. Грем працював зварювальником, креслярем і сталеваром, перш ніж зайнятися акторським ремеслом.

Грін був відомий як новатор у сфері акторської майстерності, який підняв престиж акторів з числа корінних народів у Голлівуді.

Грем Грін і Кевін Костнер у фільмі "Той, хто танцює з вовками" Фото: IMDB

У нього залишилися дружина Гіларі Блекмор, з якою він одружився 1990 року, дочка Ліллі Лазард-Грін і онук Тало.

Його телевізійний дебют відбувся в епізоді серіалу "Великий детектив" 1979 року, але всесвітню популярність він здобув після ролі знахаря Птаха, що вивертає, з племені сіу у фільмі "Той, хто танцює з вовками", режисером і виконавцем головної ролі якого був Кевін Костнер.

Грін також зіграв Марлона в серіалі "Одні з нас" у 2023 році. А 1999 року він з'явився у фільмі "Зелена миля" в ролі смертника Арлена Біттербака.

Грем Грін у фільмі "Зелена миля" Фото: IMDB

Грін також знявся в номінованому на премію "Оскар" фільмі Фелісіті Гаффман "Трансамерика" 2005 року, а також у фільмі "Сутінки. Сага. Молодик" 2009 року, і бойовику "Міцний горішок 3: Відплата" (1995) з Брюсом Віллісом.

Крім номінації на "Оскар", Грін також був удостоєний премій "Греммі", "Джеміні" і Канадської кінопремії. Він також був номінований на премію "Незалежний дух". І у Грема Гріна є зірка на Алеї слави в Канаді.

Однією з останніх ролей Гріна стала роль у серіалі "Пси резервації" на каналі FX, який гідно продовжив його справу з руйнування бар'єрів для талантів корінних народів у Голлівуді. А останній фільм за його участю — трилер "Льодопад" вийде на екрани 16 жовтня.

