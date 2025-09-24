Померла Клаудія Кардинале, зірка фільмів "Одного разу на Дикому Заході" і "Рожева пантера"

Італійська актриса Клаудія Кардинале померла у віці 87 років після того, як стала зіркою на всіх континентах і в юності пережила зґвалтування, яке ледь не довело її до самогубства. Пік її слави припав на 1960-ті роки.

Related video

Клаудія Кардинале померла в присутності своїх дітей у комуні Немур недалеко від Парижа, про що повідомив її агент Лоран Саврі, пише Daily Mail.

За роки своєї кар'єри Клаудія Кардинале знімалася з такими зірками, як Генрі Фонда, Джон Вейн, Марчелло Мастроянні, Ален Делон, Берт Ланкастер і Шон Коннері. Але вона говорила, що її улюбленою роллю став образ Джилл у спагетті-вестерні 1968 року "Одного разу на Дикому Заході".

Трейлер фільму "Одного разу на Дикому Заході"

"Вона залишила нам спадщину вільної і натхненної жінки", — сказав Саврі в повідомленні, що оголошує про її смерть.

Народившись у сицилійській сім'ї у французькому Тунісі 1938 року, Клаудія Кардінале не розмовляла італійською, коли 1955 року виграла конкурс на звання "найвродливішої італійки Тунісу" і як нагороду отримала можливість відвідати Венеціанський кінофестиваль. Вона отримала безліч пропозицій про роботу, але всі їх відхилила.

"Я була дуже юною, зухвалою, скромною, майже дикою. І в мене не було ні найменшого бажання виставляти себе напоказ на знімальному майданчику. Моя сестра Бланш, блондинка з блакитними очима, мріяла зніматися в кіно. Я ж, брюнетка з темними очима, яку називали "берберкою", бачила себе скоріше вчителькою в пустелі або дослідницею, яка пізнає світ", — розповідала вона в інтерв'ю 2017 року.

Однак у віці 19 років її зґвалтував француз, і вона завагітніла. Клаудія Кардинале підписала контракт з італійським продюсером Франко Крістальді, щоб заробити достатньо грошей і прогодувати свою дитину.

"Я зробила це заради нього. Заради Патріка, цю дитину я хотіла зберегти, незважаючи на обставини і величезний скандал, який могло б викликати позашлюбне народження дитини на той час", — згадувала вона десятиліття потому.

За порадою Крістальді вона впродовж усього раннього дитинства Патріка прикидалася, що він її молодший брат, приховуючи правду навіть від нього.

Але після низки невеликих ролей, 1960 року вона знялася у Лукіно Вісконті у фільмі "Рокко і його брати" з Аленом Делоном і стала справжньою зіркою.

Клаудія Кардинале та Ален Делон у фільмі "Леопард" Фото: IMDB

Але справжнього визнання вона домоглася після картини Валеріо Дзурліні 1961 року "Дівчина з валізою".

Зйомки фільму проходили на останньому триместрі вагітності, Клаудія Кардинале була на межі самогубства через депресію, але продюсер організував для неї таємні пологи в Лондоні. З Франко Крістальді її пов'язувала не тільки робота, а й романтичні стосунки, проте актриса так і не розповіла, чи були вони одружені.

Народивши Патріка і залишивши його під опікою своєї сім'ї, вона з головою поринула в італійське кіно і наполегливо працювала, щоб заробити грошей для своєї дитини, зарекомендувавши себе як одна з фатальних жінок тієї епохи.

У драмі 1960 року "Красунчик Антоніо" вона була настільки чарівна, що її партнер по фільму Марчелло Мастроянні закохався в неї, але Клаудія Кардинале його відкинула, назвавши "бабієм".

1963 року вона знялася в захопливій історичній драмі Вісконті "Леопард" про потрясіння на Сицилії під час об'єднання Італії в 1960-х роках.

Трейлер фільму "Леопард"

Але її улюбленою роллю став вестерн Серджіо Леоне 1968 року "Одного разу на Дикому Заході", де Кардинале знімалася з Генрі Фонда і Чарльзом Бронсоном.

Клаудія Кардинале у фільмі "Одного разу на Дикому Заході" Фото: Getty Images

Кардинале згадувала, що в неї була "дуже спекотна любовна сцена з Генрі Фондою", але його п'ята дружина "стояла, як стерв'ятник, поруч із камерою і дивилася на мене з такою ненавистю, що я кам'яніла".

Незважаючи на чутки про її стосунки з такими зірками, як Мастроянні, Делон, Жан-Поль Бельмондо і Стів Макквін, вона наполягала, що "ніколи не хотіла змішувати свою роботу і особисте життя".

Вона навіть відкинула Марлона Брандо, хоча він був її кумиром у дитинстві, коли Кардинале жила в Тунісі". "Він знав це, і одного разу він сам постукав до мене в двері в Голлівуді, щоб провернути зі мною чарівний трюк і переспати зі мною. Але я йому відмовила і він сказав: "Добре. Ти ж Овен, як і я, чи не так?" І він пішов. Я майже відчула легкий жаль. Навіть Паскуале пізніше був приголомшений: "Як тобі вдалося відмовити Брандо?" — жартувала актриса.

До 1975 року Кардинале втомилася від Крістальді і зуміла розірвати як їхній професійний контракт, так і їхні особисті стосунки.

1974 року вона вже зустрічалася з італійським режисером Паскуале Сквітієрі, і їх пов'язували тривалі творчі та романтичні стосунки аж до його смерті 2017 року.

Він знімав з нею такі фільми, як мафіозна драма "Корлеоне" (1978), а також фільм "Кларетта" (1984), в якому вона зіграла коханку Беніто Муссоліні.

Кардинале навіть долучилася до тренду актрис записувати диско-платівки, як-от випущений 1977 року альбом Love Affair, що справді мав комерційний успіх. Вона також багато років дружила з Джорджіо Армані.

Клаудія Кардинале і Джорджіо Армані Фото: Getty Images

Серед її останніх проєктів — мінісеріал Франко Дзеффіреллі 1977 року "Ісус із Назарету", епічна драма Вернера Герцога 1982 року "Фікарральдо" та турецький фільм 2010 року "Синьйора Енріка", за який вона здобула премію за найкращу жіночу роль на нині неіснуючому кінофестивалі в Антальї.

Кардинале продовжила зніматися в останні роки свого життя, зігравши кримінального авторитета у французькій драмі Netflix 2020 року "Місто ізгоїв" про поліцейський підрозділ із боротьби з бандитизмом у Марселі.

Слава стала засобом досягнення її інших амбіцій, як Клаудія Кардінале сказала 2013 року: "В юності я мріяла дослідити світ. І я це зробила".

Нагадаємо, 16 вересня помер Роберт Редфорд, зірка фільмів "Бутч Кессіді і Санденс Кід", "Афера", "Три дні Кондора" і "Вся президентська рать".

Також помер корінний американець Грем Грін, який прославився ролями у фільмах "Сутінки" і "Той, хто танцює з вовками".