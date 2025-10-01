Померла Джейн Гудолл, всесвітньо відомий приматолог, яка вивчала шимпанзе

Джейн Гудолл був 91 рік. Британка померла під час подорожі до Каліфорнії, де вона мала виступати з лекціями.

Related video

Всесвітньо відомий приматолог Джейн Гудолл і легендарна захисниця природи прославилася своєю новаторською роботою з шимпанзе, яку вона розпочала, коли 1960 року вирушила до Національного парку Гомбе-Стрім у Танзанії. Сімнадцять років потому вона заснувала Інститут Джейн Гудолл для підтримки досліджень у парку Гомбе. Інститут займається захистом цього виду і підтримує молодіжні проєкти, спрямовані на благо тварин і навколишнього середовища, пише Daily Mail.

Джейн Гудолл була найвідомішим приматологом у світі

Доктор Гудолл, як повідомляється, померла з природних причин під час свого перебування в Каліфорнії в рамках туру по США, повідомили в Інституті.

"Інститут Джейн Гудолл дізнався сьогодні вранці, у середу, 1 жовтня 2025 року, що докторка Джейн Гудолл, кавалерка ордену Британської імперії, Посланець миру ООН і засновниця Інституту Джейн Гудолл, померла з природних причин. Відкриття доктора Гудолл як етолога перетворили науку, і вона була невтомною прихильницею захисту та відновлення світу природи", — йдеться в повідомленні.

Джейн Гудолл народилася 1934 року в Лондоні, виросла в Борнмуті. Вона говорила, що в юності думка про кар'єру вченої здавалася їй майже немислимою.

"У ті часи дівчата не ставали вченими. Та й узагалі, чоловіків, які живуть у дикій природі, майже не було", — згадувала вона.

У Джейн Гудолл була іменна Барбі, озброєна як вона сама, біноклем і блокнотом Фото: Скриншот

Гудолл черпала натхнення в художній літературі і їй подобалися тварини та Африка. Її мати, письменниця Маргарет Міфанве Джозеф, надихнула дівчину присвятити себе приматології, яка вважається чоловічою галуззю.

"Любов до тварин я перейняла з книг про доктора Дуліттла, а любов до Африки — з романів про Тарзана. Я пам'ятаю, як мама взяла мене на перший фільм про Тарзана і я розплакалася", — згадувала лікарка 2019 року. Батько в дитинстві подарував їй м'яку іграшку шимпанзе, яку Джейн назвала Джубілі і зберегла до своєї смерті, чим пробудив інтерес до приматів. Гудолл навчалася в школі "Аплендс", приватній школі в Пулі. Вона пішла з неї 1952 року, але не змогла дозволити собі навчання в університеті, тому кілька років працювала секретарем в Оксфордському університеті.

У травні 1956 року її подруга Кло Манге запросила Гудолл на ферму своєї родини в одному з наймальовничіших місць Кенії. Манге порадив їй познайомитися з Луїсом Лікі, відомим археологом і палеонтологом, і в 23 роки вона почала працювати в нього секретарем.

У 1960 році Гудолл вирушила в національний парк Гомбе, щоб вивчати шимпанзе, тоді як Лікі вибрав двох інших жінок-дослідниць, Дайан Фоссі і Біруте Галдікас, для вивчення горил і орангутанів.

Ця трійця стала відома як Трімати, або Ангели Лики. У Гомбі Джейн пережила всі види природних катаклізмів: малярію, паразитів, змій і шторми.

У 1962 році Лікі організував фінансування для Гудолл, щоб вона могла поїхати в Кембриджський університет і отримати докторський ступінь.

Вона стала всього лише восьмою людиною в історії, яка вступила до університету без попередньої кваліфікації, і 2020 року вона сказала, що це стало її найбільшим досягненням.

Ставши штатним приматологом і антропологом, вона вважається одним із провідних світових експертів з шимпанзе.

Джейн Гудолл стала всесвітньо відомим приматологом Фото: Соцсети

Лікі вважав, що Гудолл стане ідеальним дослідником "з розумом, незамутненим і неупередженим теорією".

Цей неортодоксальний підхід до приматології став ключем до її успіху. Замість того щоб нумерувати шимпанзе, яких вона вивчала, вона давала їм ласкаві імена, наприклад, Фіфі і Девід Грейбірд.

Вона помітила їхні унікальні та індивідуальні особистості, що на той час було нетрадиційною ідеєю, виявивши, що "не тільки люди мають індивідуальність, здатні до раціонального мислення та емоцій, таких як радість і печаль".

Виокремлення себе з-поміж інших дослідників також дало їй змогу встановити тісний зв'язок із шимпанзе і стати на сьогоднішній день єдиною людиною, яку будь-коли прийняли в суспільство шимпанзе.

Нагадаємо, наприкінці вересня померла кінодіва Клаудія Кардинале, зірка фільмів "Леопард" і "Одного разу на Дикому Заході".

А 16 вересня помер Роберт Редфорд, зірка фільмів "Бутч Кессіді і Санденс Кід", "Афера", "Три дні Кондора" і "Вся президентська рать".