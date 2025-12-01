В возрасте 54 лет умер сооснователь "РБК-Украина"

Соучредитель и заместитель генерального директора медиа "РБК-Украина" Владимир Шульц умер на 55-м году жизни.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О смерти Владимира Шульца сообщили в "РБК-Украина".

"Владимира Николаевича похоронили в Киевской области 1 декабря. Владимир был душой издания, он стоял у истоков создания РБК-Украина в 2006 году. Коллектив скорбит и выражает соболезнования родным и близким", — отметили в сообщении.

Редакция Фокуса выражает искренние соболезнования родным и коллегам Владимира Шульца.

"РБК-Украина" было основано в 2006-м году. Это украинский информационный портал, специализирующийся на финансовых, экономических и политических новостях Украины и мира.

29 января 2016 года российский Роскомнадзор заблокировал сайт "РБК-Украина" на территории РФ за "экстремистские материалы", прокомментировав это так: "с бандеровцами у нас разговор короткий".

Напомним, в марте 2024-го года умер заслуженный журналист Украины и основатель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

3 сентября 2025-го года во время боевых действий погиб военнослужащий и журналист Александр Голяченко. До полномасштабной войны мужчина несколько лет работал в редакции "Киев FM".

А 4 октября стало известно о смерти журналиста-расследователя Алексея Шалайского, который был соучредителем известного интернет-издания "Наши деньги".