Після важкої хвороби померла мама Олени Кравець (фото)

Українська акторка та зірка "Кварталу 95" Олена Кравець переживає важку втрату — померла її мама, Надія Федорівна. Жінки не стало місяць тому.

Мама акторки довго хворіла та часто втрачала памʼять. Так, про втрату Олена Кравець повідомила зі сцени під час показу своєї моновистави "Можна я просто посиджу?" в Києві, відео з якої ділиться видання ГОРДОН.

В Олени Кравець померла мама

Під час однієї з розповідей про батьків зірка ненароком зізналася, що її мами вже немає серед живих. Перед цим Олена Кравець поділилася особистою історією про те, як її 86-річний батько доглядав за дружиною, яка перенесла інсульт, до останніх днів її життя.

"Він зберіг в собі справжнього чоловіка й погляд доброго лева. Певно, мужність немає терміну придатності. Попри свій доволі поважний вік, хворі коліна й часом високий тиск, мій тато доглядає за мамою нашою вже два роки після інсульту. Миє її, годує, вдягає, при чому так, щоб кофтинка пасувала штанам. Бо для мами це завжди було важливо", — сказала акторка.

Відео дня

А на ніч чоловік залишав у туалеті світло, щоб дружина не загубилася в темряві.

"Так дивно, але мама два роки не впізнає нас, бо постраждала короткострокова пам’ять після інсульту. І вона іноді не розуміє, який сьогодні день і де вона перебуває. Мами не стало місяць тому", — зізналася Олена.

Олена Кравець з батьками Фото: Instagram

Зірка сцени та екрану додала, що навіть після втрати відчуває батьківський захист, ніби вона "в будиночку".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Кравець показала своїх підрослих двійнят на лінійці до Дня знань 1 вересня. Катя та Ваня тримали в руках букети та позували на камеру, махаючи руками мамі.

Акторка розповіла про останнє листування з Володимиром Зеленським.

Крім того, наприкінці 2023 року розгорівся скандал, під час якого активно обговорювали виділення близько 30 млн гривень на телепроєкт Олени Кравець. Після цього шоу скасували.