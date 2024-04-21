Кума Володимира Зеленського Олена Кравець пригадала їхнє останнє листування
Востаннє Олена Кравець написала своєму колишньому колезі на день народження його дружини. Президент доволі лаконічно відповів.
Українська акторка Олена Кравець пригадала останнє листування з президентом Володимиром Зеленським. Про це зірка екрану розповіла в програмі "У ліжку".
Виявилося, востаннє Кравець надсилала повідомлення своєму близькому другу на день народження його дружини.
"Я вітала дружину Олену з днем народження. Написала просто, щоб він передав", — зізналася акторка.
Зазначимо, що перша леді народилася 6 лютого.Важливо
Володимир Зеленський лаконічно відповів своїй ексколезі та кумі.
"Відповідає: "Дяк, все передам"", — зізналася Олена Кравець.
Що повʼязазує Володимира Зеленського та Олену Кравець, окрім "Кварталу 95"
Коли в подружжя Зеленських народилася донька Олександра, вони вирішили похрестити її. Кумом для батьків та хрещеним для дівчинки став чоловік Олени Кравець Сергій. Під час таїнства хрещення священник спитав у присутніх, чи всі хрещені. Виявилося, що дружина Володимира Зеленського була не хрещеною. Олена Зеленська запропонувала Олені Кравець стати її хрещеною матірʼю.
Наразі ж родини практично не спілкуються через залучення подружжя Зеленських у державні справи.
Нагадаємо, якого чоловіка Олена Кравець хоче для своєї доньки Марії.
Також Фокус писав про те, що Олена Кравець натякнула на проблеми з чоловіком.