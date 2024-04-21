Кума Володимира Зеленського Олена Кравець пригадала їхнє останнє листування

Востаннє Олена Кравець написала своєму колишньому колезі на день народження його дружини. Президент доволі лаконічно відповів.

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Українська акторка Олена Кравець пригадала останнє листування з президентом Володимиром Зеленським. Про це зірка екрану розповіла в програмі "У ліжку".

Виявилося, востаннє Кравець надсилала повідомлення своєму близькому другу на день народження його дружини.

"Я вітала дружину Олену з днем народження. Написала просто, щоб він передав", — зізналася акторка.

Зазначимо, що перша леді народилася 6 лютого.

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Володимир Зеленський лаконічно відповів своїй ексколезі та кумі.

"Відповідає: "Дяк, все передам"", — зізналася Олена Кравець.

Олена Кравець

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Коли в подружжя Зеленських народилася донька Олександра, вони вирішили похрестити її. Кумом для батьків та хрещеним для дівчинки став чоловік Олени Кравець Сергій. Під час таїнства хрещення священник спитав у присутніх, чи всі хрещені. Виявилося, що дружина Володимира Зеленського була не хрещеною. Олена Зеленська запропонувала Олені Кравець стати її хрещеною матірʼю.

Наразі ж родини практично не спілкуються через залучення подружжя Зеленських у державні справи.

Олена Зеленська Фото: olenazelenska_official

Нагадаємо, якого чоловіка Олена Кравець хоче для своєї доньки Марії.

Також Фокус писав про те, що Олена Кравець натякнула на проблеми з чоловіком.