Олена Кравець зізналася, якого зятя хоче для своєї доньки Марії (фото, відео)

Українська акторка впевнена, що зможе зрозуміти та прийняти обранця своєї старшої доньки Марії. Але тільки за тієї умови, що він щиро кохатиме дівчину і робитиме її щасливою.

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Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розкрила, якою тещею буде для майбутнього зятя. Про це акторка поговорила з ведучою проєкту "ТУР Зірками" від Люкс ФМ Наталкою Тур.

На запитання, якою тещею вона буде для майбутнього чоловіка своєї доньки — 21-річної Марії — артистка відповіла, що бачить себе "досить комфортною і зручною". Вона додала, що зробила такий висновок саме тому, що пам'ятає власний досвід юності.

"Мені здається, я буду розуміти людину, яка любить мою доньку", — сказала Олена Кравець.

Наталка Тур також поцікавилася у Кравець, якого чоловіка вона бачить поруч із Марією. Виявилося, що для зірки "Кварталу" важливо, щоб обранець її доньки був надійним і добрим, а також дбав про її щастя.

"(Бачу, — ред.) такого, з яким вона буде в безпеці, щаслива і з яким вона буде посміхатися", — пояснила Олена Кравець.

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Що відомо про доньку Олени Кравець

Марія Кравець — старша донька Олени та її чоловіка Сергія. Народилася 24 лютого 2003 року. 2020 року дівчина вступила до Інституту журналістики в університеті Шевченка на спеціальність "Реклама та зв'язки з громадськістю, піар", але через рік забрала документи. Після цього Марія одразу взялася пробувати себе в інших напрямках. Зокрема, вона придбала кілька курсів з навчання з піару та SMM.

У підсумку 20-річна Марія Кравець остаточно знайшла себе в організаторській діяльності. За словами дівчини, їй подобається контролювати процеси. Так, вона займається підготовкою до її спільного з мамою подкасту, а також докладає зусиль до благодійних танцювальних подій, адже її хобі — танці.

Марія — старша донька зірки "Квартал 95" Олени Кравець Фото: https://www.instagram.com/maarriill

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що старша дочка Олени Кравець похвалилася новими татуюваннями на тілі. Марія Кравець любить татуювання на тілі, тому періодично вигадує щось нове і втілює це в життя.

А в грудні 2023 року стало відомо про те, що 46-річна акторка і телеведуча, зірка "Кварталу 95" Олена Кравець разом зі своєю старшою донькою Марією запускає нове шоу на YouTube. 20-річна Марія вирішила разом із мамою спробувати щось нове і запустити подкаст на тему батьківських стосунків із дітьми та навпаки.