Елена Кравец призналась, какого зятя хочет для своей дочери Марии (фото, видео)

Украинская актриса уверена, что сможет понять и принять избранника своей старшей дочери Марии. Но только при том условии, что он искренне будет любить девушку и делать ее счастливой.

Related video

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец раскрыла, какой тещей будет для будущего зятя. Об этом актриса поговорила с ведущей проекта "ТУР Звездами" от Люкс ФМ Наталкой Тур.

На вопрос, какой тещей она будет для будущего мужа своей дочери — 21-летней Марии — артистка ответила, что видит себя "достаточно комфортной и удобной". Она добавила, что сделала такой вывод именно потому, что помнит собственный опыт юности.

"Мне кажется, я буду понимать человека, любящего мою дочь", — сказала Елена Кравец.

Наталка Тур также поинтересовалась у Кравец, какого мужа она видит рядом с Марией. Оказалось, что для звезды "Квартала" важно, чтобы избранник ее дочери был надежным и добрым, а также заботился о ее счастье.

"(Вижу, — ред.) такого, с которым она будет в безопасности, счастлива и с которым она будет улыбаться", — объяснила Елена Кравец.

Смотреть с 00:56

Что известно о дочери Елены Кравец

Мария Кравец — старшая дочь Елены и ее мужа Сергея. Родилась 24 февраля 2003 года. В 2020 году девушка поступила в Институт журналистики в университете Шевченко на специальность "Реклама и связи с общественностью, пиар", но через год забрала документы. После этого Мария сразу принялась пробовать себя в других направлениях. В частности, она приобрела несколько курсов по обучению по пиару и SMM.

В итоге 20-летняя Мария Кравец окончательно нашла себя в организаторской деятельности. По словам девушки, ей нравится контролировать процессы. Так, она занимается подготовкой к ее совместному с мамой подкасту, а также прилагает усилия к благотворительным танцевальным событиям, ведь ее хобби – танцы.

Мария - старшая дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец Фото: https://www.instagram.com/maarriill

Напомним, ранее мы писали о том, что старшая дочь Елены Кравец похвасталась новыми татуировками на теле. Мария Кравец любит татуировки на теле, поэтому периодически придумывает что-то новое и воплощает это в жизнь.

А в декабре 2023 года стало известно о том, что 46-летняя актриса и телеведущая, звезда "Квартала 95" Елена Кравец вместе со своей старшей дочерью Марией запускает новое шоу на YouTube. 20-летняя Мария решила вместе с мамой попробовать что-то новое и запустить подкаст на тему родительских отношений с детьми и наоборот.