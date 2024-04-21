Кума Владимира Зеленского Елена Кравец вспомнила их последнюю переписку
Последний раз Елена Кравец написала своему бывшему коллеге на день рождения его жены. Президент довольно лаконично ответил.
Украинская актриса Елена Кравец вспомнила последнюю переписку с президентом Владимиром Зеленским. Об этом звезда экрана рассказала в программе "У ліжку".
Оказалось, последний раз Кравец отправляла сообщение своему близкому другу на день рождения его жены.
"Я поздравляла жену Елену с днем рождения. Написала просто, чтобы он передал", — призналась актриса.
Отметим, что первая леди родилась 6 февраля.Важно
Владимир Зеленский лаконично ответил своей экс-коллеге и куме.
"Отвечает: "Дяк, все передам"", — призналась Елена Кравец.
Что связывает Владимира Зеленского и Елену Кравец, кроме "Квартала 95"
Когда у супругов Зеленских родилась дочь Александра, они решили покрестить ее. Кумом для родителей и крестным для девочки стал муж Елены Кравец Сергей. Во время таинства крещения священник спросил у присутствующих, все ли крещеные. Оказалось, что жена Владимира Зеленского была не крещеной. Елена Зеленская предложила Елене Кравец стать ее крестной матерью.
Сейчас же семьи практически не общаются из-за занятости супругов Зеленских в государственных делах.
Напомним, какого мужчину Елена Кравец хочет для своей дочери Марии.
Также Фокус писал о том, что Елена Кравец намекнула на проблемы с мужем.