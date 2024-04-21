Кума Владимира Зеленского Елена Кравец вспомнила их последнюю переписку

Последний раз Елена Кравец написала своему бывшему коллеге на день рождения его жены. Президент довольно лаконично ответил.

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Украинская актриса Елена Кравец вспомнила последнюю переписку с президентом Владимиром Зеленским. Об этом звезда экрана рассказала в программе "У ліжку".

Оказалось, последний раз Кравец отправляла сообщение своему близкому другу на день рождения его жены.

"Я поздравляла жену Елену с днем рождения. Написала просто, чтобы он передал", — призналась актриса.

Отметим, что первая леди родилась 6 февраля.

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Владимир Зеленский лаконично ответил своей экс-коллеге и куме.

"Отвечает: "Дяк, все передам"", — призналась Елена Кравец.

Елена Кравец

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Когда у супругов Зеленских родилась дочь Александра, они решили покрестить ее. Кумом для родителей и крестным для девочки стал муж Елены Кравец Сергей. Во время таинства крещения священник спросил у присутствующих, все ли крещеные. Оказалось, что жена Владимира Зеленского была не крещеной. Елена Зеленская предложила Елене Кравец стать ее крестной матерью.

Сейчас же семьи практически не общаются из-за занятости супругов Зеленских в государственных делах.

Елена Зеленская Фото: olenazelenska_official

Напомним, какого мужчину Елена Кравец хочет для своей дочери Марии.

Также Фокус писал о том, что Елена Кравец намекнула на проблемы с мужем.