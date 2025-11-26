После тяжелой болезни умерла мама Елены Кравец (фото)

Украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец переживает тяжелую утрату — умерла ее мама, Надежда Федоровна. Женщины не стало месяц назад.

Мама актрисы долго болела и часто теряла память. Так, о потере Елена Кравец сообщила со сцены во время показа своего моноспектакля "Можно я просто посижу?" в Киеве, видео с которого делится издание ГОРДОН.

У Елены Кравец умерла мама

Во время одного из рассказов о родителях звезда ненароком призналась, что ее мамы уже нет среди живых. Перед этим Елена Кравец поделилась личной историей о том, как ее 86-летний отец ухаживал за женой, перенесшей инсульт, до последних дней ее жизни.

"Он сохранил в себе настоящего мужчину и взгляд доброго льва. Вероятно, мужество не имеет срока годности. Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и порой высокое давление, мой папа ухаживает за мамой нашей уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к штанам. Потому что для мамы это всегда было важно", — сказала актриса.

А на ночь мужчина оставлял в туалете свет, чтобы жена не потерялась в темноте.

"Так странно, но мама два года не узнает нас, потому что пострадала краткосрочная память после инсульта. И она иногда не понимает, какой сегодня день и где она находится. Мамы не стало месяц назад", — призналась Елена.

Елена Кравец с родителями Фото: Instagram

Звезда сцены и экрана добавила, что даже после потери чувствует родительскую защиту, будто она "в домике".

