Елена Кравец замиловала фото своих двойняшек в День знаний 1 сентября

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец показала своих подросших двойняшек на линейке ко Дню знаний 1 сентября. Катя и Ваня держали в руках букеты и позировали на камеру, махая руками маме.

Звезда "Вечернего квартала" пошутила, что с этого дня не надо будет искать идеи, как развлечь детей.

"Не буду сегодня оригинальной. С началом учебного года всех и с окончанием поиска идей, что делать с детьми летом", — написала многодетная мама.

Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Более того, Кравец показала фотографии двойняшек отдельно: сын стоял с друзьями, а дочь актрисы позировала, вероятно, с одной из учительниц.

Сын Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets Дочь Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец

У звезды "Вечернего квартала" и ее мужа Сергея трое детей — 22-летняя дочь Мария и 9-летние близнецы Екатерина и Иван. Недавно младшие дети Кравец как раз отпраздновали день рождения.

"Сегодня Кате и Ване 18 на двоих. 9 лет x2. Никогда не думала, что буду мамой двойни! Вот никогда! Да и сейчас иногда не верится, если честно. Спасибо, что пришли к нам в семью, мои Инь и Янь. Спасибо, что рядом с вами я все еще молодая мамочка! Спасибо, что держите меня в тонусе и даете так много поводов для смеха, размышлений, принятия таких разных своих эмоций и состояний!" — писала звездная мама в июле.

