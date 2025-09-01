"Важное решение": Могилевская показала старшую дочь и сообщила об изменениях в ее жизни

Украинская певица Наталья Могилевская показалась на редком фото со старшей дочерью Мишель, которая в свои 13 лет уже начала получать профессию.

Артистка позировала в объятиях с подросшей наследницей. Вместе с тем Могилевская опубликовала в Instagram свои архивные фото со школьных лет.

В частности, звездная мама поделилась радостной вестью. В День знаний 1 сентября ее старшая дочь начала обучение в лицее. По словам знаменитости, это очень ответственное решение, ведь там 13-летняя Мишель начнет получать профессию.

Наталья Могилевская с дочерью Мишель Фото: nataliya_mogilevskaya

"Сегодня моя нежная и прекрасная старшая дочь Мишель впервые поехала в лицей получать профессию. Это очень важное решение. Я обязательно позже всем расскажу, что именно она выбрала. Ps. А тем временем .... 1 сентября — дети в школу, родители в пляс!" — написала, шутя, Наталья Могилевская.

Более того, певица показала собственные фото со школьных лет, на одном из которых позировала с родителями.

Наталья Могилевская в детстве Фото: nataliya_mogilevskaya Наталья Могилевская с родителями Фото: nataliya_mogilevskaya

Дети Натальи Могилевской

В первую неделю большой войны артистка встретила любимого мужчину по имени Валентин, который спас беременную сестру Могилевской. Со временем пара усыновила двух родных сестер — Мишель и Софию, которые пережили ужасы войны. По словам певицы, они с партнером не думали долго, а решение было принято всего за одну минуту.

