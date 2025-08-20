50-летняя Могилевская снова похудела на 25 кг: как она выглядит сейчас (фото)

Могилевская удивила фанатов тем, что сбросила 25 килограммов. Артистка уже в третий раз практикует такое похудение. При этом исполнительница в первую очередь хочет быть красивой внутри, а не снаружи.

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила, что ей удалось сбросить 25 килограмм. Об этом она сказала в в в эфире М1.

Артистка вспомнила о своем похудении, когда рассказывала о новых концертах, которые состоятся осенью.

"Я снова хочу зайти на Олимп. Я снова минус 25 — это уже третий раз. Вообще мой новый концерт называется "Версия 5.0", потому что я в пятый раз возвращаюсь и надеюсь на этот раз вернуться красиво", — заявила исполнительница.

Наталья Могилевская даст новые концерты Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Она добавила, что в течение последних нескольких лет подводила итоги жизни. Звезда пришла к выводу, что хочет стать не успешным, а счастливым и красивым изнутри человеком. А сейчас она уже готова триумфально вернуться "на Олимп".

