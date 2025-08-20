Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

50-річна Могилевська знову схудла на 25 кг: який вигляд вона має зараз (фото)

Могилевська схудла
Наталія Могилевська похвалилась скинутими кілограмами | Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Могилевська здивувала фанатів тим, що скинула 25 кілограмів. Артистка вже втретє практикує таке схуднення. Водночас виконавиця в першу чергу хоче бути красивою всередині, а не зовні.

Related video

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила, що їй вдалося скинути 25 кілограм. Про це вона сказала в в ефірі М1.

Артистка згадала про своє схуднення, коли розповідала про нові концерти, які відбудуться восени.

"Я знову хочу зайти на Олімп. Я знову мінус 25 — це вже третій раз. Взагалі мій новий концерт називається "Версія 5.0", бо я вп’яте повертаюся і маю надію цього разу повернутися красиво", — заявила виконавиця.

Наталія Могилевська схудла
Наталія Могилевська дасть нові концерти
Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Вона додала, що протягом останніх кількох років підводила підсумки життя. Зірка дійшла висновку, що хоче стати не успішною, а щасливою і красивою зсередини людиною. А наразі вона вже готова тріумфально повернутися "на Олімп".

Як виглядає Могилевська
Наталія Могилевська
Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Який вигляд має Наталя Могилевська
Наталія Могилевська
Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Наталія показала рідкісні кадри свого коханого Валентина. Раніше вона приховувала його від публічності, аби зберегти їхню приватність. Відомо, що пара познайомилася на початку повномасштабної війни і майже одразу всиновила двох доньок-сестер — Мішель та Софію.