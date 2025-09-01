"Важливе рішення": Могилевська показала старшу доньку та повідомила про зміни в її житті

Українська співачка Наталя Могилевська показалася на рідкісному фото зі старшою донькою Мішель, яка у свої 13 років уже почала здобувати професію.

Артистка позувала в обіймах з підрослою спадкоємицею. Разом з тим Могилевська опублікувала в Instagram свої архівні фото зі шкільних років.

Зокрема, зіркова мама поділилася радісною звісткою. У День знань 1 вересня її старша донька розпочала навчання у ліцеї. За словами знаменитості, це дуже відповідальне рішення, адже там 13-річна Мішель почне здобувати професію.

Наталя Могилевська з донькою Мішель Фото: nataliya_mogilevskaya

"Сьогодні моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала в ліцей здобувати професію. Це дуже важливе рішення. Я обов’язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала. Ps. А тим часом …. 1 вересня — діти в школу, батьки в пляс!" — написала, жартуючи, Наталя Могилевська.

Ба більше, співачка показала власні фото зі шкільних років, на одному з яких позувала з батьками.

Наталя Могилевська в дитинстві Фото: nataliya_mogilevskaya Наталя Могилевська з батьками Фото: nataliya_mogilevskaya

Діти Наталі Могилевської

У перший тиждень великої війни артистка зустріла коханого чоловіка на імʼя Валентин, який врятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара всиновила двох рідних сестер — Мішель та Софію, які пережили жахіття війни. За словами співачки, вони з партнером не думали довго, а рішення було ухвалене всього за одну хвилину.

