Олена Кравець замилувала фото своїх двійнят у День знань 1 вересня

Українська ведуча та акторка Олена Кравець показала своїх підрослих двійнят на лінійці до Дня знань 1 вересня. Катя та Ваня тримали в руках букети та позували на камеру, махаючи руками мамі.

Зірка "Вечірнього кварталу" пожартувала, що з цього дня не треба буде шукати ідеї, як розважити дітей.

"Не буду сьогодні оригінальною. З початком навчального року всіх і з закінченням пошуку ідей, що робити з дітьми влітку", — написала багатодітна мама.

Діти Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

Ба більше, Кравець показала світлини двійнят окремо: син стояв з друзями, а донька акторки позувала, ймовірно, з однією з вчительок.

Син Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets Донька Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець

У зірки "Вечірнього кварталу" та її чоловіка Сергія троє дітей — 22-річна донька Марія та 9-річні близнята Катерина та Іван. Нещодавно менші діти Кравець якраз відсвяткували день народження.

"Сьогодні Каті і Вані 18 на двох. 9 років x2. Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно. Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся! Дякую, що тримаєте мене в тонусі і даєте так багато приводів для сміху, роздумів, прийняття таких різних своїх емоцій та станів!" — писала зіркова мама в липні.

