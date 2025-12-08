Жена покойного солиста группы ADAM обратилась к украинцам

Жена солиста группы ADAM Михаила Клименко — Саша Норова — обнародовала информацию о церемонии прощания с артистом. Она отметила, что оно состоится во вторник, 9 декабря.

В сообщении Норова указала, что церемония прощания начнется в 10:00 в Национальной филармонии Украины. Она добавила, что церковная служба и прощание на кладбище состоятся в 13:00 в селе Лубянка, отметив просьбу приносить только живые цветы.

Болезнь Михаила Клименко

Михаил Клименко длительное время лечился после диагноза туберкулезный менингит — одной из самых тяжелых инфекционных болезней нервной системы. Недуг развивался быстро: в конце октября состояние музыканта резко ухудшилось, его ввели в медикаментозный сон, а затем он впал в кому.

Из-за болезни группа была вынуждена перенести концерты во Львове, Черновцах и Днепре, тогда не раскрывая деталей. Семья отмечала, что один день в реанимации обходился более чем в 25 тысяч гривен, поэтому близкие обратились к фанатам и неравнодушным за помощью.

Відео дня

19 ноября жена артиста сообщала, что он уже два месяца борется с болезнью и остается в критическом состоянии. Несмотря на все усилия медиков, спасти Клименко не удалось.

Михаил Клименко умер от тяжелой болезни Фото: Instagram

Что известно о группе ADAM

Группа ADAM появилась в 2015 году в Киеве, ее основали Михаил Клименко и Саша Норова. Коллектив быстро получил популярность благодаря сочетанию музыки, поэтических образов и социально заостренных текстов.

Участники группы также отличаются самобытными видеоработами, большинство из которых создавали собственными силами без привлечения крупных продакшенов. Клименко рассказывал, что такая работа требует много энергии и настойчивости: они самостоятельно снимали материал, иногда даже на телефоны, тщательно готовились, ведь воспринимали это как творческое хобби.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Умер режиссер картины "Одинокая женщина желает познакомиться" Вячеслав Криштофович.

В возрасте 54 лет умер соучредитель "РБК-Украина".

Кроме того, после тяжелой болезни умерла мама Елены Кравец.