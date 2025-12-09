Море людей и слез: в Киеве прощаются с Михаилом Клименко из группы ADAM (фото)

В Национальной филармонии Украины состоялась церемония прощания с 38-летним Михаилом Клименко, основателем и фронтменом группы ADAM. Почтить память музыканта пришли около двухсот поклонников его творчества и десятки коллег по сцене.

У входа в филармонию звучали композиции покойного солиста ADAM, а среди присутствующих были alyona alyona, KOLA, участники группы Nazva и другие украинские исполнители. Как прошла церемония прощания, — далее в материале Фокуса.

В Национальной филармонии Украины состоялась церемония прощания с 38-летним Михаилом Клименко Фото: Сергій Окунев | NV

Михаил Клименко несколько месяцев боролся с туберкулезным менингитом и был в коме. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь певца не удалось. Похоронят артиста в селе Лубянка, что вблизи его родного Гостомеля. Церковная служба и прощание на кладбище запланировано в 13:00.

Похороны солиста ADAM

Церемония началась в 10 утра, однако поклонники и коллеги музыканта начали собираться у здания значительно раньше. На балконе филармонии разместили большой постер со строками из песни Клименко: "В этом мире в цене война, а мы убеждены, что любовь".

Відео дня

Валерий Харчишин на похоронах Фото: OBOZ.UA

Внутри установили гроб с большим портретом артиста, а зал украсили красными и белыми розами. На похоронах присутствовала жена музыканта Александра Норова, — она принимала соболезнования от посетителей. Матери Клименко несколько раз стало плохо. Рядом с ней дежурили медики.

Прощание с Михаилом Клименко

Среди известных лиц, которые пришли попрощаться с коллегой, заметили Владимира Дантеса, Валерия Харчишина, Мишель Андраде, Марину Круть, реперку alyona alyona, певицу KOLA, с которой артист записал совместный трек "Зорепадами", юмориста Владимира Шумко, продюсера Вадима Лисицу, а также Екатерину Остапчук.

На церемонию было много известных людей Фото: Сергій Окунев | NV

Творческий путь Клименко

Михаил Клименко создал группу ADAM в 2014 году. Он был автором двух альбомов коллектива и исполнял вокальные партии, тогда как его жена Александра отвечала за хореографию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жена солиста группы ADAM Михаила Клименко — Саша Норова — обнародовала информацию о церемонии прощания с артистом. Она отметила, что оно состоится во вторник, 9 декабря.

Популярный украинский исполнитель Parfeniuk (Илья Парфенюк) рассказал о состоянии музыканта Михаила Клименко, с которым два месяца назад выпустил совместный трек "Твоя красота спасет мир".

Кроме того, на странице группы появилась информация, что 28 ноября в 19:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева провели молебен за здоровье Михаила.