Вдова Михаила Клименко на похоронах мужа удивила своей речью (фото)

Александра Норова, жена покойного фронтмена группы ADAM Михаила Клименко, произнесла трогательную речь на похоронах. Женщина рассказала об их любви и необычном знаке, который получила перед смертью любимого.

Вдова Михаила Клименко поделилась воспоминаниями о 18 годах совместной жизни, полной любви и взаимной поддержки. По словам женщины, они с мужем ежедневно благодарили друг друга и Бога за счастливые отношения. Фокус пересказывает содержание ее речи на церемонии прощания, которая многих присутствующих удивила и растрогала.

Речь вдовы Михаила Клименко

"На протяжении 18 лет мы жили изо дня в день вместе. Не было такого дня, чтобы мы не виделись или не говорили о своих чувствах. Спасибо Мише — он самый лучший муж, отец, творческая личность. Он всегда верил в меня и поддерживал, а я поддерживала его", — рассказала Александра.

Вдова Михаила Клименко поделилась воспоминаниями о 18 годах совместной жизни Фото: Instagram

Отдельную благодарность она выразила за музыкальное творчество мужа, особенно за песни, которые он посвятил ей.

"Эти композиции навсегда останутся в моем сердце. Сейчас они стали бесценными для меня. Все эти слова прекрасны. Я любила тебя и продолжу любить всю жизнь. Ты навсегда в моем сердце", — добавила женщина.

Мистический знак

Также Норова рассказала о мистическом событии: после последней встречи с мужем в больнице, вернувшись домой, она увидела маленькое солнышко, которое летало рядом.

"Я поняла, что это Миша. Даже разговаривала с ней. На следующий день, когда узнала о смерти мужа, букашки уже не было. Думаю, его душа таким образом дала мне знак о прощании. Спасибо тебе, Миша. Такого, как ты, больше никогда не будет", — со слезами сказала вдова музыканта.

Александра с мужем ежедневно благодарили друг друга и Бога за счастливые отношения Фото: Instagram

Она поблагодарила всех за поддержку, молитвы и слова сочувствия, отметив веру в то, что Михаил находится рядом с Богом.

После речи присутствующие почтили память артиста продолжительными аплодисментами.

Михаил Клименко умер после трех недель пребывания в коме, вызванной осложнениями туберкулезного менингита. У музыканта осталось двое детей.

